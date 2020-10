Antigo futebolista internacional português Augusto Matine morre aos 73 anos

O ex-futebolista internacional português Augusto Matine, que se evidenciou por Benfica e Vitória de Setúbal, nas décadas de 60 e 70, morreu nesta terça-feira, aos 73 anos, informou a Federação Moçambicana de Futebol (FMF).

Matine representou o Benfica entre 1967 e 1973, com uma passagem pelo Vitória de Setúbal pelo meio. Entre 1973 e 1976, voltou a jogar pela equipa sadina, antes de envergar igualmente as camisolas de Portimonense, Lusitano de Évora, Desportivo das Aves, Estrela da Amadora e Torralta.

Mais tarde, enveredaria pela carreira de treinador, orientando o Estrela da Amadora, a selecção de Moçambique, o Ferroviário de Maputo e o Desportivo de Maputo.

O Benfica, através do site oficial, lamentou a morte do antigo médio, “expressando as mais sentidas condolências à sua família e amigos”, e recordando “um jogador de meio-campo de enorme talento”, que conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Taça de Honra pelos “encarnados”.

Também o Estrela da Amadora recordou Matine, endereçando condolências a familiares e amigos, e assegurando que o antigo futebolista e treinador “jamais será esquecido” pelo clube da Reboleira.

Augusto Matine nasceu em Lourenço Marques (actual Maputo), em Moçambique, tendo representado a selecção portuguesa de futebol em nove ocasiões.