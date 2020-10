La Wally, a ópera regressa ao São Carlos, em versão concerto

A Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), cumprindo as distâncias recomendadas, não cabe no fosso da orquestra. Essa é uma das principais razões pelas quais é impossível fazer agora ópera encenada no Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), em Lisboa. Mas é lá que a partir desta quarta-feira se apresentarão, em versão de concerto, três récitas de La Wally, um drama musical de Alfredo Catalani pouco conhecido entre nós. A ópera do compositor italiano foi feita em São Carlos apenas em 1910 e em 1956. Volta agora, 64 anos depois, numa altura em que Catalani, figura também ausente dos principais teatros de ópera italianos, tem sido redescoberto.

