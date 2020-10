Orçamento da Direcção-Geral do Património Cultural sobe 17% para 67,3 milhões de euros

O reforço de 35,5 milhões de euros para a Cultura, não incluindo nestas contas a RTP, irá ser prioritariamente investido no património cultural, um sector duramente atingido pelo encerramento forçado de museus, palácios e monumentos durante o confinamento e pela quebra dramática de visitantes mesmo após a reabertura. A Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) vai contar com 67,3 milhões de euros, um aumento de 17% por cento — quase 10 milhões de euros — face ao orçamento para 2020, ano em que a sua dotação já subira 14% por comparação com 2019.

