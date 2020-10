Guimarães e o “permanente desassossego” de programar cultura fora das esferas de influência

Fátima Alçada chegou pela primeira vez a Guimarães em 2004 para trabalhar com a Oficina, cooperativa responsável pela gestão de vários equipamentos culturais da cidade, e ficou até 2010. Nasceu em Ovar e estudou línguas e Literaturas Modernas, em Coimbra, e Gestão e Programação Cultural, no ISCTE. Passou pelo Porto para trabalhar na Capital Europeia da Cultura em 2001, e, mais tarde, com a vereadora da Cultura Manuela Melo. Depois de uma passagem por Estarreja e Ovar, regressou à Oficina no ano passado para voltar a agarrar o projecto que tinha deixado em 2010 no departamento de Educação e Mediação.

