Em dia de peregrinação sem enchente, Igreja continua a adiar divulgação das contas

“Viemos cedo porque tínhamos medo que não houvesse lugar e, afinal, não era preciso nada disso”, desabafa José Paiva. A exasperação percebe-se: são quase duas da tarde, o octogenário e a mulher estão desde as nove horas da manhã a guardar lugar, sentados ambos em cadeiras de praia, no recinto do Santuário de Fátima. Deram-se ao trabalho de trazer chapéus, sandes e água, para não perderem a vista desimpedida para a Capelinha das Aparições e, afinal, o esforço revelou-se escusado. Mesmo depois das 21h30, quando a procissão de velas já decorria esta segunda-feira, no recinto não se juntaram mais de 4500 pessoas, abaixo da lotação máxima que o respeito pelas regras sanitárias fixou nas seis mil.

