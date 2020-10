Covid-19: Lisboa e Porto são os concelhos com o maior número de novos casos na última semana — 11% do total nacional

À semelhança do que se tem vindo a verificar nas últimas semanas, Lisboa foi o concelho que registou o maior número de novos casos de covid-19 nos últimos sete dias, com mais 495 casos para um total de 7460. Segue-se o concelho do Porto, com mais 363 casos (num total de 2320). Juntos, os dois municípios contabilizam 11% do total nacional de casos registados na última semana.

Sintra (mais 306 casos, num total de 6110), Loures (mais 237, 3594 acumulados), Cascais (203 novos, 2380 no total), Vila Nova de Gaia (mais 168, 2589 no total), Seixal (com mais 140 casos, num total de 1456), Guimarães (mais 139, 1556 no total), Paços de Ferreira (124 novos casos para um total de 738), Vila Franca de Xira (mais 123 infectados, 1836 no total), Odivelas (120 novos casos, total de 2486) e Amadora (mais 119, com um total de 3268 infecções) fecham a lista dos concelhos com registo de mais novos casos nos últimos sete dias.

Os dados constam do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que, conforme habitual, divulgou esta segunda-feira os números actualizados de infecções por concelho.

Portugal com mais de mil casos diários há cinco dias consecutivos

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 14 mortes e 1249 casos de infecção pelo novo coronavírus, um aumento de 1,4%. Há cinco dias consecutivos que o país conta mais de mil casos diários de infecção. No total, registam-se 2094 óbitos e 87.913 infecções desde o início da epidemia.

Dos novos casos, 602 (48,2%) foram identificados na região Norte, onde morreram mais oito pessoas nas últimas 24 horas. As outras seis mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 505 novos casos (40,4%).

Recuperaram mais 311 pessoas relativamente ao dia anterior, num total de 53.498 recuperados. Há, neste momento, 32.321 casos activos (mais 924 do que no domingo), depois de subtraído o número de recuperados e de mortes ao total de infecções.

Estão internadas 877 pessoas (mais 34 do que no domingo), das quais 128 em unidades de cuidados intensivos (mais quatro do dia anterior).

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com o maior número acumulado de casos, contabilizando 43.646 infecções. Segue-se o Norte, com 32.947 casos, o Centro, com 7082 casos (mais 87 nas últimas 24 horas), o Algarve, com 2001 infecções (mais 27), e o Alentejo, com 1645 infectados (mais 15). Os Açores totalizam 298 casos de infecção (mais três do que no dia anterior) e 15 óbitos e a Madeira 294 casos (mais dez do que no domingo) e zero mortes.

Porém, a região com maior número de óbitos é o Norte, que contabiliza 924 vítimas mortais por covid-19. Já a região de Lisboa e Vale do Tejo reportou até ao momento 836 óbitos, registando-se um total de 272 mortes no Centro, 26 no Alentejo e 21 no Algarve.

A faixa etária mais afectada pela covid-19 em termos de mortes é a das pessoas com mais de 80 anos, sendo que já morreram 1409 pessoas deste grupo etário, o que representa cerca de 67% do total de óbitos no país.

Das 14 vítimas mortais reportadas nas últimas 24 horas, nove (três homens e seis mulheres) tinham mais de 80 anos e cinco (quatro homens e uma mulher) tinham entre 70 e 79 anos.