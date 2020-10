Depois do coronavírus, um pico de divórcios pode estar a aproximar-se

Para muitos casais em crise ter de conviver 24 horas por dia fechados em casa, sobrecarregados pelo dificílimo exercício de conciliar teletrabalho e filhos pequenos, o confinamento foi a gota de água. E isto poderá explicar que, entre 1 de Julho e 30 de Setembro, que coincidiu com o período pós-desconfinamento, tenham sido decretados 3862 divórcios. São mais 235 do que os registados no período homólogo do ano passado, segundo os dados adiantados ao PÚBLICO pelo Ministério da Justiça, e que abarcam desde os acordos firmados numa conservatória do registo civil aos que chegaram aos tribunais.

Continuar a ler