Casamentos em queda abrupta, principalmente os católicos

Nem desfile rumo ao altar nem promessas de permanecerem juntos até que a morte os separe: ao contrário dos divórcios, cujo aumento começa só agora a anunciar-se nas estatísticas oficiais, os casamentos caíram abruptamente ao longo de 2020. Em 2019 houve 39.461 casamentos civis e católicos. Este ano existiram apenas 16.195 casamentos celebrados entre 1 de Janeiro e 30 de Setembro. Analisando o período homólogo a quebra é de 58,6%. Mesmo considerando que ainda faltam três meses até ao final do ano, não subsistem dúvidas de que 2020 vai aparecer nas estatísticas como um dos piores anos em termos de enlaces matrimoniais. Em 2019, houve 11.860 casamentos no terceiro trimestre. Teriam de existir mais de 23 mil matrimónios até ao final de 2020 para chegar aos valores do ano passado.

Continuar a ler