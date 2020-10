Um debate ao estilo “all you can eat

Os debates quinzenais com o primeiro-ministro tornaram-se bimestrais e engordaram. Na estreia, as “gordurinhas” foram o mais evidente. Se fosse um restaurante, o debate da última quarta-feira era um all you can eat dos que proporcionam refeições intermináveis — às vezes sem qualquer relação entre os vários petiscos — ou um daqueles rodízios em que a comida vai, volta e, coma-se o que se comer, paga-se sempre o mesmo.

