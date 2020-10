Orçamento chega à AR, mas não alivia pressão à esquerda. Governo tenta encostar Bloco

Será um esticar da corda até ao fim: no dia em que o Governo entregou a sua proposta de Orçamento do Estado para 2021 no Parlamento, a líder do Bloco começou a manhã a deitar gasolina na fogueira dizendo “não haver condições para viabilizar” o documento porque o executivo “não fez nenhum passo de aproximação” às suas reivindicações e o orçamento “não foi negociado” com o partido. Com o PCP a resguardar o seu sentido de voto para quando analisar o documento e perceber se há alguma proximidade com as suas reivindicações, o Governo não esconde que sente alguma preocupação.

