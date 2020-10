Governo vai ser testado à covid-19. Há um ministro infectado, diz a Renascença

A covid-19 já terá atingido um membro do governo de António Costa. Segundo a Renascença avançou este domingo à noite, há um ministro infectado com o novo coronavírus, sem adiantar o nome do governante em causa. À mesma rádio, o executivo não confirma nem desmente a informação.

A situação, acrescenta a Renascença, vai levar à realização de exames clínicos, esta segunda-feira, aos membros do Governo que estiveram em contacto com o governante infectado. Recorde-se que o executivo esteve reunido presencialmente na quinta-feira. No domingo, o Governo aprovou o Orçamento do Estado para 2021, mas por via electrónica.

A rádio informa ainda que já estão a ser cancelados vários compromissos que tinham sido agendados para esta segunda-feira, como a visita do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, a São Pedro da Cova.