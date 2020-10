O Chega “abriu caminho” e agora a Liga Nacional quer explorá-lo

Considerando que o Chega está em permanente guerra civil e corre o risco de implodir, Pedro Perestrello e dissidentes do Chega estão a dar os primeiros passos na criação de uma nova força política que dispute o espaço de André Ventura. Chama-se Liga Nacional e o programa político e a estrutura estão há meses a ser montados, com contactos a serem feitos também para se encontrar um rosto mediático para dirigir a nova força política. Uma das contactadas foi Suzana Garcia, antiga comentadora do programa da manhã da TVI, que recusou o convite.

