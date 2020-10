Catarina Martins diz que “não há condições para viabilizar o orçamento”

No dia em que o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2021) é entregue na Assembleia da República, a líder do BE diz que, com base na versão do documento conhecida pelos bloquistas, “não há condições para viabilizar o orçamento”. Em entrevista à Antena 1 nesta manhã de segunda-feira, Catarina Martins diz que ― ao contrário de anos anteriores ― o Governo não se reuniu com o BE para fechar oficialmente as negociações.

A líder do BE avisou que “o BE não está disponível para aceitar medidas que não estejam calendarizadas” ou com os seus valores definidos, recordando que nos últimos orçamentos viabilizados pelo seu partido há algumas medidas prometidas aos bloquistas que foram deixadas por cumprir.

Catarina Martins queixa-se também de que esta tem sido uma legislatura “marcada por sucessivas recusas do Governo”, desde a formação de um acordo após às eleições legislativas aos acordos mais recentes do Orçamento Suplementar (que o BE viabilizou).