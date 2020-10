Ensino superior: Gulbenkian tem bolsas de estudo para os melhores alunos

Já estão abertas as candidaturas para a edição de 2020 do programa Bolsas Gulbenkian Mais. Do conjunto de apoios que a fundação promove, este é dedicado em exclusivo aos jovens portugueses com as melhores notas e com menos recursos financeiros. O valor da bolsa varia entre os 3000 euros (para estudantes deslocados da residência oficial) e os 1500 euros (para os que estudam na cidade onde vivem).

Dirigidas aos estudantes que entram, pela primeira vez, numa universidade pública, as bolsas abrangem alunos de licenciatura e mestrado e são fruto de um investimento de 500 mil euros. Para se candidatarem, os interessados têm de apresentar uma média igual ou superior a 17 valores, bem como serem candidatos à bolsa de acção social da Direcção-Geral do Ensino Superior

Face aos apoios e condições actuais de ingresso à universidade, Francisca Moura, directora do serviço Bolsas Gulbenkian, reconhece que têm de ser criadas “medidas mais fortes de apoio aos estudantes”. Neste sentido, dá o exemplo de um estudante que entre numa universidade longe da residência oficial. Estes alunos “têm muitas despesas” e, além das “residências universitárias serem escassas”, os “quartos estão a atingir preços bárbaros” de arrendamento, realça.

A Fundação Calouste Gulbenkian atribui bolsas de estudo desde que foi criada e, hoje em dia, mantém essa linha de acção. Em 2014 foram lançadas as primeiras bolsas de apoio aos alunos de mérito com dificuldades económicas. As Bolsas Gulbenkian Mais surgem, com esse nome, apenas em 2017. Nesse ano foi introduzido um novo regulamento e alterado o nome do programa de bolsas.

As inscrições já estão abertas e terminam a 31 de Outubro. O regulamento e candidatura estão disponíveis no site oficial da Fundação Calouste Gulbenkian. Esta edição conta com o apoio do Programa Vinci para a Cidadania, do grupo Vinci.

