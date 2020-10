Olivença perdeu um amigo

Olivença, chão pátrio lusitano usurpado por Espanha, perdeu um grande amigo – Eduardo Santos Pereira (1940/2020) -, que a defendeu até aos seus últimos dias, cujo funeral ocorreu no passado dia 1 de Outubro. Coordenador exemplar da delegação Porto/Gaia do GAO – Grupo dos Amigos de Olivença -, cumpriu com todo o denodo e lealdade as funções a si confiadas.

Pena é que a pátria de Camões vá perdendo filhos de igual e elevada estirpe à do saudoso Santos Pereira e dê guarida a tantos malfeitores do jaez do conde de Andeiro, de outros corruptos e vendilhões pátrios. Paz à sua alma, e até um dia destes.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

SOS global

Antes do surgimento da pandemia o tema das alterações climáticas estava na ordem do dia. Alertavam-nos que a temperatura média global do planeta está a subir mais depressa do que o previsto e que são necessárias medidas sem precedentes para que o aumento da temperatura global não ultrapasse os 1.5 graus celsius. Embora medidas políticas já têm vindo a dar prioridade ao desenvolvimento e crescimento baseado em novas tecnologias “mais verdes” a chamada descarbonização, processo urgente, mas o qual levará décadas a ser eficientemente implantado.

Não me canso de alertar que devido a gravidade da situação climática se terá que fazer uma ruptura com esta globalização desmedida. Esta globalização está assente em dois pressupostos, fabricar aonde a mão-de-obra é mais barata e aonde as normativas ambientais têm exigências mínimas. Relembro que 70% do transporte de mercadorias à escala global é feito por navios, gigantescos porta-contentores que consomem toneladas de combustível por dia. O Ocidente necessita de políticas que protejam e incentivem o crescimento da sua indústria contra esta globalização.

Num artigo de opinião, publicado aqui a 28 de Setembro, o economista Ricardo Cabral escreveu: “Com o comércio livre, alterou-se a relação de forças tradicional entre factor capital e factor trabalho nos EUA, levando à redução do poder reivindicativo e da fracção do rendimento deste último, em prol do rendimento de uma pequena elite da população americana, contudo esse processo resultou na deterioração da capacidade industrial da América, acompanhado pelo fortalecimento da capacidade industrial de potências rivais como a China”. Ou seja, a transferência de grande parte da indústria para a Ásia levou inevitavelmente à perda da capacidade de inovação, por isso mesmo a China já ultrapassou os EUA no número anual de patentes. Não critico os chineses pois olham pelos seus interesses, crítico os países ocidentais que andam “distraídos” e que em breve perderão a hegemonia a favor da China. Isso será bom para o futuro da democracia? Depois o palerma é Donald Trump.

Fernando Ribeiro, São João da Madeira