União Europeia exclui, para já, Lukashenko da lista de sanções à Bielorrússia

A União Europeia decidiu excluir, para já, o nome do Presidente da Bielorrússia, Aleksander Lukashenko, da lista de figuras do regime bielorrusso a sancionar pela falsificação dos resultados eleitorais e pela violência exercida contra manifestantes pacíficos.

Os ministros europeus confirmaram as sanções a 40 figuras do regime “responsáveis pela natureza fraudulenta das eleições presidenciais e pela repressão violenta de manifestantes pacíficos”. Contudo, “se a situação não melhorar”, lê-se no comunicado divulgado Conselho da União Europeia, “Bruxelas está preparada para tomar medidas mais restritivas contra entidades e outras figuras de topo, incluindo Aleksander Lukashenko”.

Nas suas conclusões, o Conselho da União Europeia condenou “a violência levado a cabo pelas autoridades bielorrussas” e reiterou que as eleições presidenciais de 9 de Agosto “não foram nem livres nem justas”, tal como já tinha sido manifestado anteriormente por Bruxelas.

​A UE voltou defender uma “transição pacífica de poder” e apelou ao regime de Lukashenko para “respeitar os princípios da democracia, o estado de direito e os direitos humanos”, e insistiu na necessidade de um “processo politico que reulte em eleições livres e justas”, sob observação daOrganização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

À entrada para a reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, que decorreu no Luxemburgo, Heiko Maas, ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, deixou um apelo aos seus homólogos europeus para que acrescentassem o nome do Presidente bielorrusso à lista de sanções, reiterando que, desde o último encontro entre ministros europeus, a repressão em Minsk continuou.

“Temos que reconhecer que, desde o nosso último encontro, nada melhorou. O regime de Lukashenko continua a exercer violência e continuamos a assistir à detenção de manifestantes pacíficos”, disse Maas, citado pela Deutsche Welle. “Propus que se abrisse caminho para outro pacote de sanções, e Lukashenko deve ser uma das pessoas nessa lista”, rematou.

Na última cimeira extraordinária dos líderes europeus, que se realizou no passado dia 2 de Outubro, Chipre, que até então tinha bloqueado a resposta de Bruxelas à repressão em Minsk, cedeu e permitiu que os 27 Estados-membros chegassem à unanimidade necessária para sancionar o regime bielorrusso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A AFP, citando duas fontes diplomáticas, chegou a afirmar que o nome do Presidente bielorrusso seria acrescentado à lista de figuras sancionadas, no entanto, esta informação não consta das conclusões do Conselho da União Europeia.

No domingo, as autoridades bielorrussas voltaram a responder com violência aos protestos, utilizando canhões de água e bastões para dispersar manifestantes. Segundo os números do Governo bielorrusso, 713 pessoas foram detidas no domingo.

Correcção: ao contrário do que foi noticiado inicialmente, as conclusões do Conselho da União Europeia não incluem Aleksander Lukashenko na lista de figuras do regime bielorrusso a quem foram impostas sanções.