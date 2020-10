Dois dias de comida vegetariana na vegetariana Paredes de Coura

Mil-folhas de legumes mediterrânicos com queijo feta e molho de tomate manjericão, tagliatelle de frutos da horta, ratatouille com grão de bico, arroz soltinho de legumes com rissóis de castanhas, arroz carolino de cogumelos e curgete, pizza vegetariana com massa vegana, guisado de cogumelos com ervilhas e tofu panado. Estes são alguns dos pratos que vão ser servidos em Paredes de Coura — município habituado a falar de sustentabilidade ambiental e de desperdício alimentar — no fim-de-semana vegetariano, agendado para 17 e 18 de Outubro.

E não fica por aqui o recheio das ementas dos oito restaurantes aderentes a esta iniciativa (Albergaria, Barbaças, Casa do Xisto, Forno do Minho, Lino, Miquelina, Mouras e Pizzaria Romântica, todos com pelo menos um prato vegetariano diário nas suas listas) promovida pela Câmara Municipal de Paredes de Coura.

Foto Unsplash

Aqui ficam alguns exemplos de entradas: creme de alho-francês com salteado de cogumelos, cogumelos shitake de Coura, folhados de grelos com tomate e queijo, húmus com cenoura e curgete, cogumelos salteados, salada de lentilhas e pastéis de massa tenra recheados com legumes.

Quanto a sobremesas, as propostas são as seguintes: abacate decorado com molho de caramelo, surpresa do Xisto, arroz-doce e leite-creme com leite vegetariano, mousse de chia, pudim de coco, folhado de maçã, rabanadas com mel...

Paredes de Coura, recorda um comunicado, encontra-se “na linha da frente por um mundo mais sustentável”. “Partimos do princípio que as nossas escolhas alimentares têm um impacte muito forte na nossa saúde, no meio ambiente, na economia e no bem-estar animal”, prossegue o município.

Há muito que este município está ligado ao vegetarianismo e a um estilo de vida saudável e sustentável, promovendo, entre outras iniciativas, o CouraVeg – Congresso Internacional Paredes de Coura Vegetariana, bem como o Green Weekend.