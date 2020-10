Açores dão voucher “Destino Seguro” a quem chegar com teste negativo à covid-19

O Governo Regional vai publicar esta semana o despacho que implementa o “Voucher Destino Seguro Açores”, que se traduz num “incentivo financeiro à realização de testes de despiste ao SARS-CoV-2 prévios ao embarque para os Açores” e que é “utilizável exclusivamente na aquisição de bens ou serviços na região, em actividades do sector turístico”.

“O início do período de adesão dos estabelecimentos à rede de aderentes, bem como da atribuição dos incentivos, será definido por despacho a publicar no decorrer desta semana”, informa ainda o Governo dos Açores em nota enviada às redacções, adiantando que esta medida contempla “um investimento de 1,2 milhões de euros”. Recorde-se que a medida foi aprovada em Conselho do Governo, reunido em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, a 9 de Outubro.

De acordo com a nota de imprensa, podem beneficiar do “Voucher Destino Seguro Açores” todos os passageiros que desembarquem nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial provenientes de aeroportos localizados em zonas consideradas pela Organização Mundial de Saúde como sendo zonas de transmissão comunitária activa ou com cadeias de transmissão cativas do vírus SARS-CoV-2, que apresentem teste de despiste negativo prévio ao embarque para a região e que preencham o Questionário de Avaliação do Risco e Detecção Precoce na ferramenta My Safe Azores.

Na prática, o “Voucher Destino Seguro Açores” traduz-se num incentivo financeiro de 35 euros, válido por dois meses e utilizável exclusivamente na aquisição de bens ou serviços na região, em estabelecimentos da rede de aderentes que desenvolvam a sua actividade no âmbito do sector do turismo.

Para usufruir deste incentivo, no acto de preenchimento do Questionário de Avaliação do Risco e Detecção Precoce, o passageiro terá de seleccionar a opção “beneficiar do Voucher Destino Seguro Açores” e após validação do teste negativo pela Autoridade de Saúde Regional o vale é remetido para o endereço de correio electrónico constante do referido questionário.

A realização do teste de despiste à covid-19 é obrigatória à chegada ao arquipélago, podendo ser realizada previamente, até 72 horas antes do embarque, ou no aeroporto de destino. Os passageiros do território continental que pretendam viajar para os Açores podem realizar testes de despiste ao coronavírus SARS-CoV-2 antes da viagem, comparticipados pelo governo regional.

O Governo dos Açores alargou ao continente, desde 1 de Julho, a rede de laboratórios de análises de despiste da covid-19, através de convenções com laboratórios privados e do sector social, para agilizar também os procedimentos para quem pretende viajar para a região. Estes laboratórios ficam obrigados a realizar o teste no prazo de 72 horas antes da viagem e a remeter o resultado ao passageiro e à Direcção-Regional da Saúde antes do voo.