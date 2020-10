Interior terá prioridade na instalação de novos serviços do Estado

Todos os novos serviços da administração directa ou indirecta do Estado que venham a ser criados no ano de 2021 deverão ser “preferencialmente instalados em território abrangido pela portaria” que definiu o Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT) e definiu os territórios do interior, e que abrange 165 municípios e 73 freguesias. De acordo com a versão preliminar de Orçamento de Estado para 2021, a que o PÚBLICO teve acesso, o Governo compromete-se ainda a identificar durante o ano de 2021 “os serviços públicos ou suas unidades orgânicas” que pretende transferir para esses mesmo territórios, “mediante a portabilidade dos postos de trabalho para os mesmos”.

Na proposta apresentada pelo Governo há, também, a intenção de prorrogar com carácter excepcional todas as situações de mobilidade existentes cujo limite de duração máxima ocorra durante o ano de 2021 – estas situações podem, “por acordo entre as partes”, ser excepcionalmente prorrogadas até 31 de Dezembro de 2021.

O Governo pretende ainda manter um regime de benefícios fiscais no âmbito do Programa de Valorização do Interior, e que possa beneficiar em sede de IRC as empresas que criem postos de trabalho em territórios do interior. Para tal pretende uma autorização legislativa para fazer alterações ao Estatuto de Benefícios Fiscais de forma a consagrar nos cálculos para dedução à colecta “20% dos gastos do período incorridos, que excederem o valor da retribuição mínima nacional garantida, com a criação de postos de trabalho nos territórios do interior”. A autorização legislativa só pode ser concretizada pelo Governo após aprovação da União Europeia para alargar o regime de auxílios de base regional.

Mas há já incentivos ao interior que podem avançar sem ter de aguardar União Europeia, como é o caso do mecenato cultural extraordinário que está previsto para o ano de 2021 e que merece um artigo autónomo na proposta de orçamento de Estado para 2021. O Governo pretende majorar em 20 pontos percentuais no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais, os donativos efectuados para acções ou projectos que “tenham conexão directa com territórios do interior”.