Governo alivia ISV de carros usados da UE mas corta menos na parte ambiental

O Governo vai mexer no código do Imposto Sobre Veículos (ISV), cedendo a Bruxelas, que exigia mudanças, e aos tribunais portugueses, que têm condenado o Estado a devolver com juros parte do ISV a contribuintes que matricularam em Portugal carros importados como usados.

Segundo uma proposta preliminar do Orçamento do Estado (OE) para 2021, a que o PÚBLICO teve acesso, a Autoridade Tributária passa a ser obrigada a desvalorizar as duas componentes do ISV, a de cilindrada e a ambiental, conforme a depreciação do valor do veículo em função da idade deste.

Isso significa que o ISV dos carros em segunda mão, com primeira matrícula na União Europeia (UE), e importados para Portugal, deixam de pagar componente ambiental como se fossem novos, mas a mudança que o Governo pretende fazer pode ser insuficiente para evitar mais condenações em Portugal ou pôr fim ao processo que a Comissão Europeia instaurou contra o Estado português no Tribunal de Justiça da UE.

Isto porque a tabela de desvalorização que o Governo quer introduzir no ISV prevê taxas diferentes para as componentes de cilindrada e ambiental. O mesmo é dizer que, quando o fisco proceder à liquidação do referido imposto, no momento em que o carro for registado em Portugal, entenderá que o carro vale menos, devido à idade que tem, mas só na componente de cilindrada. Porque na componente ambiental, embora dê o braço a torcer e passe a incluir um desconto, as taxas são sempre mais baixas.

Sem incentivo ao abate, IUC mantém adicional

Na área da fiscalidade automóvel, a redução do ISV para carros importados era um dos temas que mais expectativas criavam, dado que o Governo continuava a litigar nos tribunais contra todas as derrotas e recusava-se a cumprir o entendimento de Bruxelas, que considera que a fórmula ainda em vigor viola o artigo 110.º do Tratado de Funcionamento da UE, porque discrimina produtos (carros, neste caso) vindos de outros países.

Em 2019, com algumas derrotas já em tribunal e com Bruxelas a pressionar Lisboa, o Governo recusou-se a fazer esta mudança na proposta de OE 2020. E uma alteração requerida pelo CDS/PP, durante a discussão do orçamento no parlamento, acabou por ser chumbada.

Na proposta preliminar, o artigo 11.º do código do ISV, que estabelece as taxas para veículos usados, passa a determinar que o imposto de carros com primeira matrícula noutro país membro da UE passa a beneficiar de “percentagens de redução previstas na tabela D (...), tendo em conta a componente cilindrada e ambiental”.

A proposta de OE 2021 mantém o agravamento de 500 euros para carros com motor a gasóleo, mas ao alargar a redução do ISV à componente ambiental, o Governo recua face às 13 derrotas já averbadas contra contribuintes e também face a Bruxelas.

Mas quando depois se consulta a referida tabela D, percebe-se que o peso da idade é diferente consoante o fisco olha para a cilindrada ou para a componente ambiental. O que, segundo o advogado Paulo Carido, que tem ganhado todos os casos decididos nesta matéria até agora, é uma decisão “ridícula” e que equivale a dar com uma mão e a tirar com a outra.

No resto da fiscalidade automóvel, não há mudanças, mantendo-se o adicional ao IUC. E, para uma certa desilusão da indústria automóvel, ficou de fora um programa de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, uma hipótese admitida como viável pelos ministérios do Ambiente e o da Economia, mas que acabou por ser abandonada na recta final das conversações entre as Finanças e restantes interlocutores.

TABELA D (fonte: proposta preliminar OE 2021) Componente cilindrada Tempo de uso........ Percentagem de redução Até 1 ano........................................ 10%

Mais de 1 a 2 anos........................ 20

Mais de 2 a 3 anos ........................ 28

Mais de 3 a 4 anos ........................ 35

Mais de 4 a 5 anos ........................ 43

Mais de 5 a 6 anos ........................ 52

Mais de 6 a 7 anos ........................ 60

Mais de 7 a 8 anos ........................ 65

Mais de 8 a 9 anos........................ 70

Mais de 9 a 10 anos....................... 75

Mais de 10 anos............................ 80 Componente ambiental Tempo de uso........ Percentagem de redução Até 1 ano ........................................ 2

Mais de 1 a 2 anos ........................... 7

Mais de 2 a 3 anos ........................ 11

Mais de 3 a 4 anos ........................ 16

Mais de 4 a 5 anos ........................ 20

Mais de 5 a 6 anos ........................ 25

Mais de 6 a 7 anos ........................ 30

Mais de 7 a 8 anos ........................ 34

Mais de 8 a 9 anos ........................ 39

Mais de 9 a 10 anos ....................... 43

Mais de 10 a 11 anos .................... 48

Mais de 11 a 12 anos .................... 52

Mais de 12 a 13 anos .................... 57

Mais de 13 a 14 anos .................... 61

Mais de 14 a 15 anos .................... 66

Mais de 15 anos ............................ 70