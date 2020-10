Estudo dos leilões dá Nobel da Economia a Paul Milgrom e Robert Wilson

Os economistas norte-americanos Paul Milgrom e Robert Wilson foram esta segunda-feira distinguidos com o prémio Nobel da Economia – oficialmente denominado prémio do Banco Central da Suécia para as Ciências Económicas em memória de Alfred Nobel – pelos seus contributos para a “melhoria da teoria dos leilões” e “a invenção de novos formatos de leilões”.

Paul Milgrom, de 72 anos, e Robert Wilson, de 83 anos, são ambos professores na Universidade Stanford, nos Estados Unidos.