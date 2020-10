Grandes consumidores de energia começam a pagar a taxa de carbono

O Governo vai começar a cobrar a taxa de carbono às instalações consumidoras intensivas de energia que estejam sujeitas a acordos de racionalização dos consumos (ARCE) e que usem nos seus processos carvão e coque, coque de petróleo, gás de petróleo liquefeito e fuelóleo.

Segundo a versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021, a que o PÚBLICO teve acesso, “durante o ano de 2021”, alguns produtos petrolíferos e energéticos que sejam utilizados em instalações sujeitas a ARCE “são tributados com uma taxa correspondente a 5% da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2, prevista no artigo 92.º-A do Código dos IEC [impostos especiais sobre o consumo]”.

A percentagem da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2 (conhecida como a taxa de carbono) a cobrar irá aumentar nos próximos anos: será de 10% em 2022, 30% em 2023, 65% em 2024, até atingir os 100% em 2025.

A taxa aplica-se ao uso de carvão e coque, de coque de petróleo, de gás de petróleo liquefeito e de fuelóleo com teor de enxofre igual ou inferior a 1% nas instalações que este ano tenham tido consumos de energia superiores a 500 toneladas equivalentes de petróleo (tep).

As receitas obtidas serão repartidas entre o Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Sector Energético e o Fundo Ambiental, acrescenta o documento.

Os acordos de racionalização dos consumos de energia são estabelecidos no âmbito do SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia, e atribuem incentivos às empresas, que se têm de comprometer com metas de eficiência energética e auditorias obrigatórias.

De fora do âmbito de aplicação dos ARCE ficam algumas cogerações, empresas de transporte e empresas com frotas próprias, e alguns edifícios. Excluídas ficam também as empresas sujeitas ao Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão de CO2 (PNALE).

Há 1262 instalações consumidoras de energia registadas no SGCIE, cujos consumos são assegurados na sua maioria por electricidade (36,1%) e gás natural (22,1%).

Os ramos de actividade com maior número de registos são as indústrias alimentares, têxtil, borracha e matérias plásticas, produtos minerais não metálicos, comércio a retalho, produtos metálicos, veículos automóveis e componentes, madeiras e cortiça, captação, tratamento e distribuição de água e recolha, tratamento e eliminação de resíduos.