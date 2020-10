Aumento extra de pensões será pago em Agosto

À semelhança do que aconteceu nos últimos anos, o Governo vai dar um aumento extraordinário entre seis e 10 euros aos pensionistas que têm rendimentos mais baixos. Essa actualização chegará em Agosto, à semelhança do que aconteceu em 2017 e em 2018, e destina-se a quem recebe pensões até 658 euros.

A versão preliminar do Orçamento do Estado (OE) para 2021 prevê que o aumento seja de seis euros para os pensionistas que têm pelo menos uma pensão actualizada entre 2011 e 2015 e de 10 euros para quem não viu as suas pensões actualizadas nesse período. Em qualquer dos casos, serão abrangidas as pessoas que recebem pensões cujo o valor global não ultrapassa os 658 euros (1,5 vezes o Indexante de Apoios Sociais).

Serão abrangidas as pensões de velhice, de invalidez e de sobrevivência atribuídas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações.

Tal como nos anos anteriores, o OE prevê que a actualização extraordinária incorpore o aumento geral das pensões que é dado logo em Janeiro e que tem em conta a evolução da economia (o indicador é a média da taxa de crescimento anual do PIB nos últimos dois anos terminados no 3.º trimestre) e a inflação (variação média sem habitação).

A grande diferença é que, pela aplicação da fórmula prevista na lei, em 2021, as pensões ficam congeladas e os pensionistas apenas poderão contar com o aumento extra de Agosto.

Em 2020, o aumento extra foi pago em Maio, em 2019, a actualização extraordinária foi feita logo em Janeiro, e, em 2017 e em 2018, o complemento só chegou ao bolso dos pensionistas em Agosto.

O Bloco de Esquerda tem exigido que o aumento extra se faça logo no início do ano, mas na versão do OE a que o PÚBLICO teve acesso a reivindicação não foi aceite pelo Governo e será preciso esperar pela discussão do OE na especialidade, no Parlamento, para ver se o executivo aceita ir mais longe.