Sousa e Elias defrontam-se no Lisboa Belém Open

Pedro Sousa e Gastão Elias vão partilhar o mesmo court do CIF pela milésima vez, mas desta feita, para disputar um lugar na segunda eliminatória do Lisboa Belém Open, challenger que costuma ter lugar em Maio, mas cuja quarta edição a pandemia empurrou para esta semana.

Os dois tenistas portugueses já se treinaram muitas vezes nos courts de terra batida do clube do Restelo, mas esta será a quarta vez que se defrontam no circuito profissional e a primeira no Lisboa Belém Open, torneio que oferece 40 mil euros em prémios monetários e é o mais importante que se realiza em Portugal este ano.

Curiosamente, foi Manuel de Sousa, director da prova e pai de Pedro Sousa (111.º no ranking) que sorteou o nome de Elias (432.º) para primeiro adversário do filho, na terça-feira. O quadro principal conta ainda com os portugueses João Domingues, Frederico Silva, Gonçalo Oliveira e Nuno Borges (finalista nas duas últimas semanas em torneios do circuito ITF).

Frederico Silva (198.º) é o primeiro luso a entrar em acção, hoje (não antes das 11h30), defrontando o búlgaro Dimitar Kuzmanov (295.º). A seguir, João Domingues (169.º) joga com o francês Benjamin Bonzi (194.º) – que passou o qualifying e uma ronda no quadro principal de Roland Garros – e, no court ao lado, Gonçalo Oliveira (285.º) mede forças com o esloveno Blaz Rola (147.º).