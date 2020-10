Gonçalo Oliveira voltou a ganhar em Portugal

Gonçalo Oliveira não competia em Portugal desde Maio de 2018, não por falta de vontade, mas por se encontrar longe nas datas dos challengers portugueses e não querer realizar uma viagem tão longa entre torneios. O regresso tornou-se possível nesta quarta edição do Lisboa Belém Open e foi perante uma plateia de caras conhecidas que Oliveira ultrapassou a ronda inicial da prova dotada com 40 mil euros em prémios monetários.

“Se estiver a perder sozinho por 6-1 é diferente, com alguém a puxar por mim é mais fácil ganhar forças e voltar ao jogo e hoje tinha cá o meu primo e o meu pai, que não viajou comigo para os outros torneios”, adiantou Oliveira (285.º mundial), depois de vencer o esloveno Blaz Rola (147.º), por 1-6, 7-6 (7/2) e 7-5.

O número cinco português até chegou cedo ao país natal, pois contava ter de entrar em acção logo no sábado. “Na sexta-feira estava pronto para jogar o qualifying, nem sabia que o meu pai tinha pedido um wild-card e agradeço ao Manecas [director do torneio] o convite”, revelou Oliveira.

Menos sorte tiveram os outros dois tenistas lusos que competiram esta segunda-feira nos courts do CIF. Frederico Silva (198.º) foi surpreendido pelo búlgaro Dimitar Kuzmanov (295.º), que aproveitou o ritmo trazido do qualifying, para vencer por 7-5, 6-3. Já João Domingues (169.º) passou ao lado do encontro com o francês Benjamin Bonzi (194.º) e cedeu em 57 minutos: 6-3, 6-0.

Jaume Munar (112.º do ranking) é o cabeça de série n.º 1 do torneio e, um dia depois de ver o triunfo em Roland Garros do amigo Rafael Nadal, em cuja academia se treina, venceu o qualifyer austríaco Sebastian Ofner (175.º), por 6-4, 6-2. O tenista nascido há 23 anos em Maiorca é o único espanhol no quadro, pois os seus compatriotas preferiram jogar em Alicante.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Joguei aqui há dois anos, senti-me confortável e sempre me senti bem tratado pelos portugueses, por isso porque não? Sou espanhol, mas não sou daquelas pessoas que acham que o seu país é o melhor do mundo”, explicou Munar, que venceu os dois primeiros sets antes de ser eliminado em Roland Garros, por Stefanos Tsitsipas.

Destaque ainda para a vitória do veterano italiano Paolo Lorenzi (134.º), de 38 anos, que eliminou Ulises Blanch (236.º), por 6-2, 6-3, e ficou a sete vitórias de igualar o recorde de 423 encontros ganhos no Challenger Tour, que pertence a Ramirez Hidalgo

Nesta terça-feira (11h30), Pedro Sousa (111.º) defronta o amigo Gonçalo Elias (432.º), antes de voltar ao court para abrir a competição de pares, ao lado de Domingues. Não antes das 13 horas, Nuno Borges, vindo de duas finais consecutivas em torneios do circuito ITF, no Porto e em Setúbal, defronta o bósnio Damir Dzumhur, actual 113.º no ranking, mas que ocupou o 23.º lugar em 2018.