Ganhar uma oportunidade histórica para o cinema e audiovisual português convergir com a Europa

Exmo. Sr. Presidente da República,

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República,

Exmo. Sr. Primeiro Ministro,

Exma. Sra. Ministra da Cultura,

Exmos. Grupos Parlamentares,

Exma. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da República,

Exmo. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media,

Exmos(as). Deputados(as) à Assembleia da República,

A única forma de ter um sector dinâmico no qual se produzam filmes e séries celebrados pela sua qualidade em todo o mundo é garantir que o investimento em obras europeias não cesse. A crise do covid ensinou-nos duas coisas: a primeira é que as audiências continuam interessadas em histórias contadas através de imagens em movimento e que os grandes beneficiários desta crescente procura são as plataformas de streaming, as OTT (Over the top) de que todos falamos – como a Netflix ou a HBO, entre outras. A segunda é a vulnerabilidade do nosso sector europeu, que pode desaparecer. Todos sabemos que as salas de cinema em muitos países estão a funcionar de maneira irregular, com resultados residuais face aos que antes obtiveram.

Para defender os interesse dos autores, dos produtores independentes, distribuidores e exibidores, e regulamentar como os novos operadores podem operar respeitando a diversidade do sector cinematográfico e audiovisual europeu e, neste caso, português, é necessário criar uma legislação que determine os direitos e deveres de todos os envolvidos.

A transposição da Diretiva Europeia 2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Novembro de 2018, para a legislação nacional, através da proposta de lei 44/XIV/1.ª, que irá ser discutida na especialidade no próximo dia 13 de Outubro, representa uma verdadeira oportunidade para o audiovisual e o cinema português, essencialmente por dois motivos: primeiro, porque o custo operativo do ICA será incorporado no orçamento geral do estado; e segundo, e não menos importante, porque vem aumentar as fontes de financiamento do sector.

Vamos por pontos:

- A transposição da Diretiva propõe que as taxas de publicidade (hoje apenas pagas por operadores tradicionais) sejam cobradas a canais estrangeiros transmitidos por cabo – por exemplo, a FOX ou a AXN –, que já têm publicidade, permitindo assim acompanhar a migração da mesma. As receitas dessa publicidade que passa a ser taxada reverterão diretamente para o ICA, que terá, assim, mais verba para financiar as suas diferentes linhas de apoio. Esta taxa de publicidade também passa a incidir sobre os serviços de partilha de vídeo, como, por exemplo, o Youtube.

- A transposição da diretiva vem permitir as obrigações de investimento direto que, até aqui, apenas existiam para os operadores tradicionais. As OTT vão passar a poder investir parte do seu financiamento de forma direta na produção nacional, sem passar pelo ICA, dentro de um plafonamento pré-estabelecido, propiciando uma mais estreita relação e oportunidades com o maior número possível de produtores independentes. Isto permite uma dinamização do setor e aumentar as fontes de financiamento do próprio ICA, assim como o financiamento privado disponível no mercado. Uma vez que as legislações europeias e portuguesas estabelecem que uma obra cinematográfica ou audiovisual não pode ser paga a 100% com investimento público, a obrigação de investimento direto permite também uma maior diversidade, não apenas nas fontes de financiamento, mas também uma maior diversidade criativa.

Sem a componente de investimento direto, outorgada pela nova proposta de lei, nada disto acontecerá. Tal como não acontece neste momento.

Toda a Europa está a legislar. Em Portugal, a proposta de Lei foi amplamente debatida, dezenas de associações e interessados foram ouvidos pela Comissão de Cultura da Assembleia da República. Poderia ser mais ambiciosa, comparada com outros países europeus, que reclamam maior percentagem das obrigações de Investimento direto, mas, numa altura em que os portugueses atravessam um momento particularmente difícil, é um primeiro passo no sentido de criar uma maior capacidade e diversidade no cinema e no audiovisual, que tem conseguido impor-se, em condições adversas, graças à paixão, à competência e ao brio dos seus profissionais.

Os Signatários,

1. Alexandre Castro, argumentista 2. Alexandre Hachmeister, produtor 3. Agostinho Ribeiro, produtor 4. Ana Casaca, argumentista 5. Ana Costa, produtora 6. Ana Cristina Ferreira G. Antunes, produtora 7. Ana Morgado, argumentista 8. Ana Vasques, argumentista 9. António da Cunha Telles, realizador 10. Ana Torres, produtora 11. Andreia Esteves, produtora 12. André Tenente, argumentista e produtor 13. António Barreira, argumentista 14. António Ferreira, argumentista realizador 15. Artur Ribeiro, realizador e argumentista 16. Bruno Lorzão, realizador 17. Bruno Cerveira, produtor 18. Bruno Gonçalves, argumentista 19. Carlos Dante Nicolás, realizador 20. Catherine Leroux, produtora 21. Cláudia Clemente, realizadora e argumentista 22. Diogo Morgado, realizador 23. Carlos Coelho da Silva, realizador 24. Catarina Gaspar 25. Eduarda Laia, argumentista 26. Elisabete Moreira, argumentista 27. Fernando Vendrell, realizador e argumentista 28. Francisco Antunez, realizador 29. Francisco Moita Flores, argumentista 30. Frederico Pombares, argumentista 31. Filipa Poppe, argumentista 32. Filipe Homem Fonseca, argumentista 33. Filipe Melo, realizador e argumentista 34. Filipe Santos, argumentista 35. Gerardo Fernandes, produtor 36. Gonçalo Galvão Teles, argumentista e realizador 37. Henrique Dias, argumentista 38. Henrique Oliveira, realizador 39. Hugo Diogo, realizador 40. Hugo Gonçalves, argumentista 41. Inês Gomes, argumentista 42. Isabel Medina, argumentista 43. Jacopo Wasserman, argumentista 44. Joana Andrade, argumentista 45. Joana Pereira da Silva, argumentista 46. João Cayatte, realizador 47. João Felix, argumentista 48. João Gomes, realizador 49. João Lacerda Matos, argumentista 50. João Maia, realizador e argumentista 51. João Nunes, argumentista 52. João Quadros, argumentista 53. João Tordo, argumentista 54. Joaquim Leitão, realizador e argumentista 55. Jorge Paixão da Costa, realizador 56. Jorge Pelicano, realizador 57. Jorge Queiroga, realizador 58. José Amaral, produtor 59. José Carlos Oliveira, realizador 60. José da Silva Pedro, produtor 61. José Retre, produtor 62. José Sacramento, realizador 63. Kalaf Epalanga, argumentista 64. Leandro Ferreira, realizador 65. Leonel Vieira, realizador e produtor 66. Lígia Dias, argumentista 67. Luís Filipe Borges, argumentista e produtor 68. Luís Galvão Teles, realizador 69. Luís Ismael, argumentista e realizador 70. Margarida Moura Guedes, produtora 71. Maria João Costa, argumentista 72. Maria João Cruz, argumentista 73. Maria Pacheco, produtora 74. Mário Cunha, argumentista 75. Mário Botequilha, argumentista 76. Mário Patrocínio, produtor e realizador 77. Marta Coelho, argumentista 78. Marta Pais Lopes, argumentista 79. Melissa Lyra, argumentista 80. Miguel Simal, realizador e argumentista 81. Nuno Duarte, argumentista 82. Nuno Markl, argumentista 83. Nuno Noivo, produtor 84. Nuno Rocha, realizador 85. Pablo Iraola, produtor 86. Pandora da Cunha Telles, argumentista e produtora 87. Patrícia Muller, argumentista 88. Patrícia Sequeira, realizadora e produtora 89. Paulo Narciso, argumentista 90. Pedro Cavaleiro, argumentista 91. Pedro Filipe Santos, produtor 92. Pedro Lopes, argumentista 93. Pedro Sousa, produtor 94. Pedro Varela, realizador e argumentista 95. Pocas Pascoal, realizadora 96. Raquel Palermo, argumentista 97. Ricardo Freitas, produtor 98. Rita Nunes, realizadora 99. Rita Roberto, argumentista 100. Roberto Pereira, argumentista 101. Rui Pinto de Almeida, realizador 102. Sara Rodi, argumentista 103. Sara Sampaio, argumentista 104. Sérgio Graciano, realizador 105. Simone Pereira, argumentista 106. Sónia Costa Guerra, produtora 107. Tathiani Satilotto, produtora 108. Teresa Amaral, produtora 109. Tiago Alvarez Marques, realizador 110. Tiago Antunes, argumentista 111. Tiago Pimentel, realizador 112. Tiago R. Santos, argumentista 113. Tomás Murias, argumentista 114. Vera Sacramento, argumentista 115. Vicente Alves do Ó, realizador e argumentista Produtoras: Até ao Fim do Mundo Briskman Entertainment Bro Cinecool Cinemate Coral Europa Costa do Castelo Filmes David & Golias D&D Audiovisuais Fado Filmes Grumpy Panda HOP Televisão Horse on Wheels Iniziomédia Lightbox Marginal Filmes Persona Non Grata Pictures Produções Cunha Telles Ukbar Filmes SP SPI Stopline Films