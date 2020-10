Sem reforço de meios, novo confinamento será inevitável, alertam médicos de saúde pública

A fechar aquela que foi a pior semana da pandemia em termos de novos casos de contágio – com uma média diária de 1073 novas infecções a cada 24 horas –, o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, deixa um aviso claro: ou a capacidade de resposta do SNS é reforçada, em termos de recursos humanos e do sistema de informação, ou o confinamento será inevitável.

