Câmara de Guimarães suspende espectáculos após polémica sobre plateia em noite de stand-up comedy

Uma imagem divulgada no Instagram, e a polémica que deflagrou nas redes sociais, bastou para o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, decidir suspender temporariamente os espectáculos agendados para todos os equipamentos culturais do município. “Ouvidas as entidades gestoras dos equipamentos municipais que acolhem espectáculos (…), o presidente da Câmara Municipal determinou a suspensão temporária dos espectáculos actualmente programados em todos os equipamentos culturais do concelho”, lê-se no comunicado emitido neste domingo pela autarquia.

Em causa está uma fotografia que gerava a ilusão de uma plateia quase cheia no pavilhão multiusos da cidade, durante um espectáculo de comédia com Nilton, Hugo Sousa e Ana Garcia Martins, autora do blogue A Pipoca Mais Doce. Foi precisamente a blogger quem divulgou a imagem no seu perfil na rede social Instagram. Perante as críticas surgidas nos comentários à publicação, Ana Garcia Martins explicou que o espectáculo decorreu dentro da legalidade e das limitações impostas pela actual pandemia de covid-19.

“Num layout de sala com capacidade para 2466 lugares, só foram ocupados 964 lugares, correspondendo a 40% da lotação. Todas as pessoas usaram máscara, havia dispensadores de gel desinfectante no recinto, as entradas e saídas na sala foram feitas de forma ordeira e controlada. Nenhum espectador tinha pessoas sentadas à sua frente, atrás ou ao lado, havendo sempre uma cadeira a garantir essa distância (tal como exigido pela DGS)”, explicou Ana Garcia Martins.

No entanto, as críticas alastraram pelas redes sociais e chegaram à aos comentários da página oficial do multiusos de Guimarães no Facebook. Nessa página, são visíveis imagens que antecedem o espectáculo de reabertura do equipamento municipal, depois de meio ano de encerramento no âmbito da pandemia de covid-19; vêem-se marcadores a indicarem os lugares onde era proibido os espectadores sentarem-se e estruturas de desinfecção das mãos, à entrada para o recinto. A entidade responsável pelo multiusos, a régie-cooperativa Tempo Livre, adiantou, nessa mesma página, que o espectáculo cumpriu “todas as orientações e medidas de segurança impostas pela Direcção-Geral da Saúde e pela Resolução do Conselho de Ministros n. 70-A/2020”, permitindo a ocupação de 964 lugares num “layout de sala com capacidade para 2466 lugares” – 40% da lotação.

A autarquia vimaranense sublinha, no comunicado emitido neste domingo, que o evento “cumpriu o plano de contingência aprovado pelas autoridades de saúde”. No entanto, anunciou a suspensão de espectáculos nos equipamentos a seu cargo.

“A situação epidemiológica que actualmente se verifica no concelho obriga à adopção de regras mais restritivas do que aquelas que actualmente estão previstas no quadro legal aplicável a estas situações”, lê-se no comunicado.

Na última actualização dos números da covid-19 por concelho, realizada na segunda-feira, Guimarães foi o oitavo município do país com mais novos casos (115), tendo passado a contabilizar um total de 1417 infecções desde Março. No sábado, o director clínico do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, avançou ao Grupo Santiago, um órgão de comunicação social local, que a unidade de saúde tem mais de meia centena de internados devido à covid-19, cinco deles nos cuidados intensivos.

Domingo sem cinema

A decisão tomada por Domingos Bragança vai, inevitavelmente, alterar a dinâmica cultural de Guimarães; os efeitos far-se-ão sentir já neste domingo sobre a sessão de cinema marcada para esta noite, no Centro Cultural Vila Flor (CCVF). Nas noites de domingo, aquele espaço está habitualmente reservado para os filmes exibidos pelo Cineclube de Guimarães.

A película que iria ser exibida é Tenet, a mais recente de Christopher Nolan, lançada nas várias salas de cinema de Portugal no final de Agosto. Contudo, a medida tomada pela autarquia suspendeu a sessão. “Já avisámos os nossos sócios de que a sessão não vai decorrer”, adiantou o presidente do cineclube vimaranense, Carlos Mesquita. O responsável disse ainda que a direcção por si liderada acata a decisão tomada por Domingos Bragança.

A suspensão dos equipamentos culturais municipais também se pode repercutir na música, face aos vários concertos agendados para este mês no CCVF: Mão Morta (16 de Outubro, às 21h30), Tó Trips (17 de Outubro, às 21h30) e The Legendary Tigerman (17 de Outubro, às 0h), todos no âmbito do festival Westway Lab, e ainda o dueto de Camané e Mário Laginha (24 de Outubro, às 21h30).