Mais responsabilidade individual e menos “peritos de bancada”

1. Dados oficiais indicam que 67 por cento dos casos de Covid-19 detectados em Portugal nas últimas semanas têm a sua origem em “festividades” várias, entre familiares e amigos, muitas delas não cumprindo as limitações legais do estado de contingência em vigor. Basta alguma atenção para verificar que, também fora de casa, a tendência para não cumprir as regras indispensáveis para conter a pandemia é bastante frequente. Grupos de pessoas a conversar sem máscara. Falta óbvia de distanciamento nas filas que se formam à porta das lojas – mesmo estando os lugares marcados no chão de forma visível. Nenhum respeito pelas indicações de entrada e de saída, por mais visíveis que estejam.

