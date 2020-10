Testes aos candidatos, gel desinfectante como brinde e máscara obrigatória. O guião para uma campanha em plena pandemia

Centenas de pessoas entopem as ruas ao som do hino partidário. Milhares enchem pavilhões, agitando bandeiras ao alto e gritando pelo nome do líder. As caravanas estampadas com a cara do candidato fazem quilómetros em cruzadas para garantir mais um voto. O cenário paras as campanhas eleitorais repete-se ano após ano e só mudam – em certos casos – as personagens. É um cenário que exige gente. Muita gente. Uma exigência difícil de cumprir nos tempos actuais.

Continuar a ler