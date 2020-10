A noite à procura de uma entrada de emergência

“Os retratos que existem de Sócrates em que aparece no interior de uma casa ou num jardim são sempre imagens do filósofo a conversar com pessoas.” Quem chama à atenção para este facto é António de Castro Caeiro, investigador nas áreas de Filosofia Antiga, Contemporânea, Fenomenologia e Filologia Clássica na Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH). Ainda remetendo para a Grécia Antiga, relembra também uma frase de Aristóteles: “O homem é um animal racional.” O professor de Filosofia Antiga explica que esta tradução do original, trocado por miúdos, quer dizer na realidade que o ser humano “gosta de conversar e de usar a palavra”.

