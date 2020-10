Bernardo Santareno continuará a ser homenageado por e para Santarém

Como é do conhecimento geral, assinala-se este ano o centenário do nascimento de Bernardo Santareno. De seu nome António Martinho do Rosário, o mui ilustre médico, escritor e dramaturgo nasceu em Santarém a 19 de Novembro de 1920.

Em Santarém, por iniciativa do município e também da sociedade civil, foi constituído um grupo coordenador das comemorações, que encetou o seu trabalho em Novembro de 2019, envolvendo cerca de 40 agentes e associações culturais que delinearam um vasto programa de actividades e iniciativas. De referir ainda que o município de Santarém integra o grupo das Comemorações Nacionais e o presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, integra a lista de honra deste grupo nacional.

A posição contrária: Sobre a censura a Bernardo Santareno no seu centenário. Um artigo do poeta e escritor Samuel F. Pimenta

Do programa local fazia parte a pintura de um mural num espaço público da cidade, inserida na iniciativa Piktorin – Festival Internacional de Artistas Plásticos, que decorreria no início de Setembro, e cuja coordenadora era a professora Ana da Silva, docente no Instituto Politécnico de Santarém/Escola Superior de Educação (IPS/ESES). Em termos cronológicos, a troca de comunicação e correspondência foi a seguinte:

20 de Agosto, 12h37h: O município informa do espaço/muro para a pintura do mural (na entrada da cidade, junto ao Santarém Hotel) e pede um draft da pintura a realizar;

30 de Agosto, 21h10: A coordenadora envia a proposta do desenho do mural - dez dias depois;

31 de Agosto, 11h51: O município informa que a proposta não é o que estaria à espera e que se teria suposto que a mesma fosse mais “ao encontro do que Bernardo Santareno representava em relação ao teatro e que seria nessa dimensão que gostaria de se promover o dramaturgo scalabitano”. O município pergunta se teriam mais alguma proposta e no dia seguinte comunica mesmo que, dado que não havia tempo para outra alternativa conjunta, não via qualquer inconveniente em que a proposta actual fosse pintada noutro espaço, alvitrando o prédio da Escola Superior de Educação;

1 de Setembro, 12h41: A coordenadora informa que a direcção do IPS e da ESES já tinham autorizado e que a pintura seria lá. Mais informa os órgãos de comunicação social do seu entendimento do ocorrido.

Em suma, conforme pode ser verificado, não existiu qualquer conotação política na decisão tomada. O município tem esclarecido que:

Não está nem nunca esteve em causa o valor e as qualidades artísticas do pintor, que é claramente uma jovem promessa nesta arte de pintura de murais; O município requer a proposta, como o faz sempre que é solicitada uma intervenção em espaço público, para poder até acordar conjuntamente o espaço adequado a cada uma das propostas; O município considera a proposta interessante, mas esperava que a mesma fosse mais impactante para aquela que é uma das entradas na cidade; do género da que foi pintada, em 2019, na fachada da antiga Escola Prática de Cavalaria; O município informou sempre que o espaço que está identificado ficará reservado para um mural de Bernardo Santareno e que, eventualmente, até pode contemplar uma abordagem conjunta de Bernardo Santareno e de Pedro Álvares Cabral, uma vez que o concelho também assinala em 2020 os 500 anos da sua morte (estando o seu túmulo da Igreja da Graça, em Santarém).

Reitero que a Câmara não se identifica, de todo, com a especulação que foi criada, repudiando outras interpretações que possam ter sido associadas. A parede a pintar será intervencionada logo que possível, podendo mesmo vir a ser criada uma rota de murais, onde, seguramente e com a concordância do IPS/ESSE, estará incluída a pintura realizada. Mais reitera que continuará a trabalhar conjuntamente com todas as associações e agentes, em prol de Santarém.