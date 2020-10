Novo Banco

Tolos ou politicamente ingénuos acreditarão nas palavras do novo governador do Banco de Portugal sobre o Novo (Velho) Banco. O que quis dizer é que vamos injectar mais dinheiro no fundo abutre Lone Star, para não desestabilizar o sistema financeiro... Coitadinhos dos tubarões da finança, andamos a pagar para esta gente há anos e desestabilizados estamos nós. Será que o governo terá coragem de pôr fim ao assalto da Lone Star ao NB e ao erário público? Duvidamos e muito! O BE e o PCP/PEV, sem rodeios, nesta matéria deverão ser intransigentes no que diz respeito à aprovação (ou não) do Orçamento do Estado para 2021.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Reorganização das freguesias

O governo de Passos Coelho, em 2013, sem qualquer estudo custo/benefício e respeito democrático resolveu reduzir o número de freguesias, em milhares. O governo seguinte de António Costa programou a reversão das freguesias nos casos em que os eleitos locais se pronunciaram contra. Passou a legislatura 2015-2019 sem que qualquer proposta formal fosse apresentada à Assembleia da República, para dar resposta a esta situação. Será mais um anúncio para calar muitos dos eleitos do PS que se opuseram à actual situação?

Moro na Reboleira, freguesia criada em 1979 e também extinta em 2013. Esta extinção teve uma particularidade, foi, por proposta do PS e apoio do PSD e CDS, rasgada a meio. O termo rasgada ainda é insuficiente para caracterizar a solução adoptada. É um bairro coeso que foi dividido a meio, com consequências muito negativas para os seus moradores: a esquadra no centro do bairro só serve metade, assim como as finanças e o centro de saúde. Criou-se assim o ridículo de que quem mora no prédio onde estão instaladas as finanças tem de ir a outra freguesia tratar dos seus assuntos; os moradores a 100 metros do centro de saúde são enviados para um outro, a vários quilómetros de distância; residentes a 200 metros da esquadra são enviados para uma esquadra a cerca de dois quilómetros. Afinal, será esta a democracia que defendem o PS, PSD e CDS, autores desta e outras situações na Amadora?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Fake news

Num estudo realizado pelo MIT concluiu-se que uma notícia falsa circula seis vezes mais depressa do que uma verdadeira, no Twitter. Estes resultados são verdadeiramente preocupantes, uma vez que demonstram uma certa propensão da sociedade para o “boato”. No entanto, em tempos passados, o número e o poder de disseminação do boato era extremamente limitado, circunscrevendo-se a um determinada área. Com o advento das novas tecnologias, uma notícia falsa pode chegar a milhões de pessoas, num muito curto espaço de tempo, o que exponencia os potenciais efeitos nocivos, especialmente em períodos excepcionais. Estes meios já foram utilizados por partidos e líderes extremistas para chegarem ao poder e o seu baixo custo torna-os acessíveis a qualquer organização ou pessoa. Controlar estes movimentos será um dos maiores desafios da próxima década, ao nível mundial.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim