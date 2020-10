Trump pressiona a sua Administração a usar poderes do Estado para atacar rivais políticos

A menos de um mês das eleições presidenciais norte-americanas, atrás de Joe Biden nas sondagens a nível nacional e com a opinião pública dos Estados Unidos ainda muito focada no caso da infecção com o vírus que tanto desvalorizou, Donald Trump virou-se para dentro da sua Administração em busca de formas de atingir os seus adversários políticos e de colocar a pressão mediática sobre a candidatura do Partido Democrata.

