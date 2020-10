João Lourenço diz que Estado angolano foi lesado em mais de 24 mil milhões de dólares

Os processos em investigação pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria-Geral da República (PGR) apontam para que o Estado angolano tenha sido lesado em 23,8 mil milhões de dólares, ou seja um valor próximo dos 20,3 mil milhões de euros, disse o Presidente de Angola, João Lourenço, em entrevista a uma newsletter do jornal norte-americano Wall Street Journal.

“Destes, 13,52 mil milhões de dólares foram retirados ilegalmente através de contratos fraudulentos com a [petrolífera estatal] Sonangol; 5,09 mil milhões saíram das empresas [empresas de gestão pública de comercialização e exploração de diamantes, respectivamente] Sodiam e Endiama; e os restantes 5,19 mil milhões de outros sectores e empresas públicas”, disse João Lourenço, na entrevista publicada online, na newsletter WSJ Pro Emerging & Growth Markets.

Os valores referidos pelo Presidente angolano não foram confirmados de forma independente, diz o autor da newsletter, Dan Keeler, mas “são consistentes com as somas substanciais apreendidas” no último ano a Isabel dos Santos e Filomeno dos Santos, filhos do anterior Presidente, José Eduardo dos Santos, durante o último ano.

Estes 24 mil milhões de dólares são duas vezes mais do que o valor das reservas líquidas em divisas de Angola. A recuperação deste dinheiro é, portanto, uma prioridade para o Governo de João Lourenço, que se vê a braços com a dupla crise da descida dos preços do petróleo, a principal fonte de receitas, e a pandemia do novo coronavírus.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Presidente angolano disse ao Wall Street Journal que, até agora, foram recuperados 4,9 mil milhões dólares (4,15 mil milhões de euros). Especificando, 2,71 mil milhões de dólares em dinheiro, e 2,19 mil milhões em propriedades, fábricas, terminais portuários, estações de rádio e televisão, em Angola, Portugal e Brasil.

Foram emitidos pedidos para sequestrar ou congelar bens e dinheiro na Suíça, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Chipre, Mónaco e Reino Unido, mas a lista ainda pode aumentar.