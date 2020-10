Choque de comboio com autocarro na Tailândia faz pelo menos 20 mortos e 30 feridos

Pelo menos 20 pessoas morreram e 30 ficaram feridas na sequência do choque de um comboio com um autocarro esta madrugada, no centro do Tailândia, de acordo com os responsáveis distritais.

O autocarro turístico, que tinha a bordo cerca de 60 trabalhadores fabris, atravessava uma passagem de nível perto da estação ferroviária de Khlong Kwaeng Klan, cerca de 63 quilómetros a leste de Banguecoque, quando um comboio colidiu com o veículo. O acidente ocorreu às 8h05, hora local (1h05 em Lisboa), de acordo com Maitree Tritilanon, governador da província de Chachoengsao.

Foto LUSA/RUNGROJ YONGRIT

“Está a chover, talvez o condutor não tenha visto o comboio”, disse um responsável distrital Phathueng Yookassem ao canal tailandês PBS TV.

Maitree Tritilanon disse que a passagem de nível tem um alarme sonoro, mas não há barreiras para impedir o tráfego aquando da aproximação de um comboio.

O governador da província já afirmou que vão ser instaladas lombas e barreiras e vão ser cortadas árvores na zona do cruzamento para melhorar a visibilidade.

A polícia está a investigar as causas do acidente.

O autocarro viajava da província de Samut Prakan para um templo budista em Chachoengsao, onde ia decorrer uma cerimónia religiosa.