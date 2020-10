Os “pormenores” de Costa e os seis “impasses” de Catarina a negociar o OE

Um acordo preso por pormenores. É assim que António Costa olhava no dia de sábado para o estado da arte das negociações à esquerda para a viabilização do Orçamento do Estado para 2021. O documento chega já esta segunda-feira ao Parlamento e ontem Governo, BE e PCP ainda trocavam propostas e contrapropostas. Do lado do executivo - e também do Presidente da República - considera-se que o essencial está feito, não havendo de resto razões para que não haja acordo. Mas o Bloco de Esquerda não partilha a mesma leitura. Catarina Martins ainda falava ontem em impasse em seis dossiers.

