Apoio extra para informais prolongado em 2021 mas só para seis meses

O Governo aceitou prolongar para o próximo ano o apoio extraordinário aos trabalhadores informais, no valor de 438,81 euros, sendo este pago pelo período máximo de seis meses. Esta foi a fórmula encontrada pelo executivo para a não inclusão dos trabalhadores informais no acesso ao novo apoio social que será criado com o Orçamento do Estado para 2021.

