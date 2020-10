As 16 medidas que fecharam o Orçamento de Estado para 2021

O Orçamento do Estado (OE) para 2021 ainda não é conhecido mas já é possível identificar, com mais ou menos detalhe, um conjunto de medidas que vão ter impacto na vida das famílias e das empresas. E não apenas em 2021, nem em exclusivo do OE. Parte das negociações do OE com os partidos à esquerda centrou-se em soluções que não fazem parte do Orçamento, como a legislação laboral ou as taxas de retenção do IRS, e também em questões até com incidência em anos seguintes, como o salário mínimo nacional. A história deste Orçamento também se conta pelo que não está lá.

