Miguel Oliveira assina recuperação notável no GP de França

Saiu do 12.º lugar, rodou em 17.º após o arranque e terminou a corrida em sexto lugar. Foi assim o domingo do piloto português Miguel Oliveira, que assinou uma recuperação tremenda no Grande Prémio de França em MotoGP.

Com este resultado, Oliveira, que se estreou em corridas à chuva em MotoGP, subiu ao oitavo lugar do Mundial (69 pontos), aproveitando os maus desempenhos de Quartararo, Rins, Mir, Miller, Viñales e Morbidelli para reduzir as distâncias na classificação. Neste momento, há apenas 46 pontos de diferença entre o líder do Mundial, Quartararo, e Miguel Oliveira, oitavo classificado.

Na frente da corrida, quem ergueu os braços foi Danilo Petrucci, que foi o sétimo vencedor diferente em nove corridas e deu o segundo triunfo à Ducati na temporada (e o primeiro de sempre em Le Mans). Alex Márquez (Honda) e Pol Espargaró (KTM) fecharam o pódio desta prova, num desfecho também surpreendente pelo grande desempenho de Márquez – tal como Oliveira, era um rookie a estrear-se à chuva e subiu do 18.º lugar até ao pódio.

Primeira corrida em molhado

Às 11h55, cinco minutos antes da hora marcada para o início do Grande Prémio de França, chegou a chuva ao circuito de Le Mans. A direcção da corrida decidiu, como esperado, mostrar bandeira vermelha e atrasar o início da prova. Aqui, havia uma decisão a tomar por parte das equipas: montar ou não os pneus de chuva.

Com bastante água acumulada na pista, os pilotos decidiram apostar no pneu para piso molhado – e esta foi uma situação totalmente nova para Miguel Oliveira, que nunca tinha feito uma corrida de MotoGP com chuva.

Esfregava as mãos Jack Miller, cujos predicados à chuva são amplamente reconhecidos entre o pelotão de MotoGP, e o australiano saltou para a liderança logo no arranque da corrida.

Houve, por outro lado, uma partida muito fraca de Miguel Oliveira, que o fez cair para o 17.º lugar – o português foi também prejudicado pela queda de Rossi na curva 1, tendo de travar a fundo para não colidir com o italiano.

A queda de lugares do português foi, porém, um problema temporário. Oliveira recuperou de imediato várias posições e já ocupava o 10.º lugar na terceira volta, fruto de uma “volta canhão” em que foi o mais rápido em pista.

Na frente, Quartararo não colocou a sua Yamaha a lidar bem com o piso molhado e foi caindo posições a cada volta (caiu rapidamente para fora do top-10), deixando a cabeça da corrida a cabo das Ducati de Petrucci, Miller e Dovizioso.

A “caçar” as Ducati estava a Suzuki de Alex Rins, uma das poucas motos em pista com dois compostos de chuva médios (e não os macios). E esta escolha, com a pista a secar em vários sectores, foi um tiro certeiro do piloto espanhol.

Houve, depois, uma fase mais “morna” na corrida. O quarteto da frente manteve-se estável, bem como o grupo perseguidor, sempre fechado por Miguel Oliveira.

Final de corrida emocionante

A 9 voltas do final, uma manobra arriscada de Rins provocou travagens fortes na frente e fez juntar em pelotão os seis primeiros, perseguidos pelo bastante rápido Miguel Oliveira.

Na volta seguinte, Miller teve um problema mecânico e Rins caiu. De repente, Miguel Oliveira via-se em quinto lugar, depois de ter rodado em 17.º lugar no início da corrida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O piloto português acabou por não conseguir chegar ao quarto lugar, na luta com Dovizioso, e ainda foi ultrapassado na última curva por Johann Zarco, que rodava com os mais eficazes pneus médios.

No fim de contas, com os tempos feitos em pista, é fácil de presumir que, não fosse a perda de lugares no arranque, Oliveira estaria na luta pela vitória. Faltou, uma vez mais, uma melhor qualificação ao português.

Daqui a uma semana haverá corrida em Aragão, que poderá ser interessante para Miguel Oliveira: um dos primeiros triunfos do piloto de Almada no Mundial de motociclismo foi precisamente neste circuito espanhol, com a vitória em Moto3, em 2015.