Croácia tenta reentrar nas contas do grupo de Portugal

As contas do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações estão, em tese, condenadas a promoverem o duelo entre portugueses e franceses pelo apuramento para a final four. Mas este cenário não é garantido.

Neste domingo, a Croácia venceu a Suécia, por 2-1, e chegou aos três pontos no grupo 3, menos três do que Portugal e França, que ainda se defrontam nesta ronda. Não é uma posição ameaçadora, a dos croatas, mas a equipa de Zlatko Dalic não deverá ser colocada de lado.

Em Zagreb, a Croácia assumiu o controlo do jogo desde cedo. A equipa dos balcãs, com jogadores como Brozovic, Kovacic e Modric no meio-campo, fez da posse de bola uma força e esteve quase sempre por cima do jogo. A Suécia, incapaz de chamar ao jogo os criativos Kulusevski e Forsberg, foi defendendo como podia, mas não conseguiu sempre.

Resistiu, primeiro, a um golo anulado a Brekalo, aos 10’, mas já não teve como evitar o golo de Vlasic, aos 32’. Grande jogada da Croácia, que criou envolvimento entre Modric e Perisic na esquerda, Brekalo trabalhou na área e serviu Vlasic, que finalizou com categoria e precisão.

Já na segunda parte voltou a haver perigo criado por Brekalo e o extremo rematou para uma boa defesa de Olsen, antes de um também bom remate de Perisic. Aos 66’, a Suécia, que surgiu mais atrevida na segunda parte, devolveu à Croácia aquilo que tinha sofrido: um golo numa boa jogada colectiva. Os suecos construíram pelo chão, com vários jogadores envolvidos, terminando com a finalização de Marcus Berg.

E voltaram a criar perigo aos 68’ e aos 72’, numa fase em que o meio-campo croata, em clara quebra física, deixou de conseguir trabalhar sem bola, oferecendo transições aos suecos. E Forsberg, apagado na primeira parte, começou a “tomar conta” do jogo.

Aos 84’, contra a corrente da partida, uma falha individual de Jansson permitiu a Perisic ficar com a bola dentro da área e assistir Kramaric para um golo fácil. Um resultado que castiga uma Suécia bastante capaz na segunda parte e que premeia o domínio croata na primeira.

Inglaterra e Haaland eficazes

Em Londres, houve jogo importante nas contas do grupo 2 da Liga A. A Inglaterra venceu a Bélgica, também por 2-1, e subiu à liderança do grupo, com mais um ponto do que os belgas (Dinamarca e Islândia, mais atrasadas, ainda jogam neste domingo).

Sem Kane (começou no banco) e Hazard (lesionado), as principais figuras destas equipas, a primeira parte mostrou uma Inglaterra globalmente dominadora, mas pouco capaz de ferir. Do lado contrário, a Bélgica, apesar de se apresentar com menos iniciativa, foi sempre mais capaz de entrar em zonas de finalização.

O primeiro lance de perigo chegou aos 11’, com um golo anulado a Carrasco, pouco antes de Lukaku, numa transição, ter provocado um penálti cometido por Dier. O ex-Sporting abordou o lance em carrinho e derrubou o possante avançado, que converteu o castigo máximo.

Com muita bola, mas pouco criativa, a Inglaterra praticamente só conseguiu assustar de bola parada. E foi por essa via que chegou ao golo, com Rashford a converter um penálti cometido por Meunier após um canto.

Carrasco ainda desperdiçou uma grande oportunidade aos 43’, mantendo um empate que, pelo domínio territorial inglês, parecia ser o mais justo.

Na segunda parte, Mason Mount teve à disposição uma bola descaída para o lado esquerdo e rematou em arco. Beneficiando de um desvio em Alderweireld, o jogador do Chelsea ficou a ver a bola sobrevoar lentamente o guardião belga e entrar na baliza.

A partir daqui, a Bélgica assumiu o controlo da partida e teve mesmo duas grandes oportunidades, desperdiçadas por Carrasco e Lukaku, mas acabou por não ter a eficácia inglesa na finalização.

Dos primeiros jogos deste domingo, destaque ainda para o triunfo tranquilo da Noruega frente à Roménia (4-0), um resultado que permite aos escandinavos chegarem aos seis pontos e ascenderem à liderança do grupo 1 da Liga B. O inevitável Erling Haaland fez um hat-trick e Sorloth fez o outro golo norueguês.