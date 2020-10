Um empate com sabor a liderança

Há quatro anos e uns meses, no Stade de France, um 0-0 em 90 minutos transformou-se num 1-0 ao final de 120 graças a um herói improvável chamado Éder. Esse jogo de 2016 era uma final e as finais não podem terminar empatadas. Não era o caso deste França-Portugal, no mesmo palco dessa final. Sim, era um jogo cabeça-de-cartaz, o campeão mundial contra o campeão europeu, mas o que estava em disputa eram pontos. E, no final de 90 minutos, cada uma das selecções ficou com um ponto, graças a um 0-0 na terceira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A. Ambos saíram deste confronto com sete pontos, mas foi Portugal quem se manteve no comando do agrupamento graças à diferença de golos e com o sentimento de dever cumprido na casa do campeão mundial.

Depois de um jogo de experiências que não resultaram muito bem, Portugal voltou a um perfil mais familiar, sobretudo com outra química, própria de jogadores que estão habituados a alinhar juntos. E todos sabiam muito bem o que fazer para absorver todos os desejos da selecção francesa em mandar no jogo. Regressou, por exemplo, uma das boas ideias de Fernando Santos, a dupla Danilo-William no meio-campo, em que o primeiro faz o patrulhamento da zona e liberta o segundo para colocar a bom uso a sua capacidade de passe e visão de jogo.

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

Junte-se a isto a criatividade de Bruno Fernandes e Bernardo Silva, mais João Félix e Cristiano Ronaldo a rodar na posição de português mais avançado, e temos uma fórmula que foi absolutamente eficaz na primeira parte. A França, com o estatuto de campeã do mundo e o seu poder de fogo no ataque (Griezmann, Giroud, Mbappé), nada conseguia fazer porque Portugal estava totalmente no controlo, e até com algum ascendente no ataque, mas sem dar grande trabalho a Hugo Lloris.

Só aos 24’ é que a selecção portuguesa esteve perto do golo. Bruno Fernandes descobriu Ronaldo na área francesa, mas, quando o capitão se preparava para o seu 102.º golo na selecção, Lucas Hernández tirou-lhe a bola. A França respondeu aos 32’, num dos raros momentos em que conseguiu atacar na primeira parte. Griezmann surgiu em velocidade no flanco, mas Rui Patrício estava bem colocado e desfez o remate do avançado do Barcelona.

A selecção portuguesa manteve a compostura até ao final da primeira parte, com uma ligeira quebra nos derradeiros minutos que iria acentuar-se no início do segundo tempo. A França regressou dos balneários um pouco melhor, com as suas “estrelas” a aparecerem mais no jogo. Mbappé teve duas ou três arrancadas que causaram problemas, Griezmann e Pogba subiram mais no terreno a povoaram o seu meio-campo ofensivo de uma forma que não tinham feito no primeiro tempo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas não foi propriamente uma avalanche ofensiva do campeão do mundo. Depois de uma jogada muito perigosa de Mbappé logo aos 47’, em que tirou Danilo do caminho, e rematou para uma boa defesa de Patrício, Portugal até respondeu bem aos 50’, num cruzamento de Raphael Guerreiro a que Ronaldo não conseguiu chegar da melhor forma – conseguiu chegar lá com o pé, mas não de forma a conseguir rematar.

No banco da França, Didier Deschamps foi lançando pernas frescas para o ataque, os velocistas Coman e Martial (foram as únicas substituições que fez), Fernando Santos foi refrescando a equipa do meio-campo para a frente (Jota, Sanches, Moutinho e Trincão). Pepe ainda meteu a bola na baliza, depois de um livre do lado esquerdo, mas em fora-de-jogo. E, depois disto, o jogo foi-se encaminhando para aquela fase em que ninguém arrisca demasiado porque um ponto é sempre melhor do que zero.

Durante largos minutos parecia quase haver um acordo entre as duas selecções para que o jogo acabasse em empate. Foi, de facto, como acabou, mas esteve quase a não ser assim. Numa jogada de contra-ataque, Portugal conseguiu ter uma situação de igualdade numérica e Trincão teve uma janela de oportunidade para rematar. Não o fez, a defesa francesa recompôs-se, mas foi Ronaldo que desferiu o último tiro. A bola desviou num defesa francês e quase ficou fora do alcance de Lloris, que apenas a desviou com a ponta dos dedos. Quatro anos depois de ter saído lesionado e em lágrimas daquele mesmo relvado, Ronaldo esteve quase a ser o herói no Stade de France. Faltou-lhe o quase – e talvez um prolongamento.