O Governo Português anuncia a morte do Cinema Português

Exmo. Sr. Presidente da República,

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República,

Exmo. Primeiro-Ministro,

Exma. Ministra da Cultura,

Exmos. Grupos Parlamentares,

Exma. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da República,

Exmos(as). Deputados e Deputadas à Assembleia da República,

A proposta de alteração à Lei do Cinema apresentada pelo Governo – que visa transpor a Directiva Europeia respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual – revela uma total desconsideração pelo sector do Cinema e pretende destruir décadas de políticas públicas de incentivo e promoção do Cinema Português.

Enquanto os Estados Membros da UE abrem discussão interna e negoceiam com as diversas entidades e operadoras com presença nos mercados nacionais, o Governo Português faz ouvidos moucos a todo o sector demonstrando um enorme desrespeito pela História do Cinema Português, que tem vindo a ser exibido, difundido e aplaudido em todo o mundo, pondo em risco a sua continuidade.

Esta iniciativa retira consideráveis fontes de financiamento ao ICA e traduz-se num grave constrangimento das políticas públicas para o Cinema.

Desta forma Portugal dá a toda a Europa exemplo de submissão aos interesses de grandes grupos económicos permitindo que se excluam de contribuições fiscais razoáveis, enquanto o País abre caminho à ingerência dos privados na definição das suas políticas culturais, aos quais o Governo pretende entregar de bandeja o rumo do Cinema Português.

Também já no início deste ano o Governo encomendou a uma consultora britânica a elaboração do Plano Estratégico do ICA – apresentado ao sector no dia 9 de Outubro, em língua inglesa – demonstrando desta forma a total incapacidade do ICA em definir o futuro dos apoios ao Cinema e a reverência do Ministério da Cultura a empresas privadas e grupos económicos estrangeiros que pouco conhecem da realidade portuguesa e do nosso Cinema.

Consideramos que nem o Governo, nem os Grupos Parlamentares, estão em condições de realizar uma apreciação séria e suficientemente informada para transpor para a Lei Portuguesa uma Directiva que a grande maioria dos países europeus ainda não legislou.

Exigimos ao Governo a abertura de uma nova discussão pública com vista a uma reflexão séria que tenha verdadeiramente em conta os impactos no sector do Cinema, para que sejam tomadas decisões fundamentadas e de acordo com uma política pública que valorize, fomente e promova o Cinema Português, salvaguardando o trabalho dos realizadores, produtores, distribuidores e exibidores independentes, actores, técnicos e todos os profissionais e associações do sector.

Exigimos que seja de imediato travado este processo e a votação na especialidade da Proposta de Lei 44/XIV agendada para a próxima terça-feira, dia 13 de Outubro, e que todos os Grupos Parlamentares rejeitem esta iniciativa que pretende marcar o princípio do fim do Cinema Português.

Subscritores (em actualização):

- Abel Ribeiro Chaves, produtor - Adriano Luz, actor - Afonso Mota, realizador e director de fotografia - Albano Jerónimo, actor - Alexandra Barbosa, assistente de produção - Alexander David, actor e realizador - Alexandra Fonseca, assistente de comunicação e programação - Alexandra Lencastre, actriz - Alexandra Martins, investigadora e programadora - Alexandra Ramires, realizadora - Alexandre Oliveira, produtor - Ana Isabel Strindberg, programadora e distribuidora - Ana Costa, actriz - Ana Moreira, realizadora e actriz - Ana Pinhão Moura, produtora - Ana Vilaça, actriz - Ana Vilela da Costa, actriz - André Badalo, realizador e produtor independente - André Gil Mata, realizador - André Marques, realizador - André Príncipe, realizador - André Santos, realizador - André Valentim Almeida, professor, realizador e montador - Andreia Bento, actriz e produtora - Andreia Bertini, colorista - António M. Costa, programador - António Pedro Figueiredo, director de som - António Maia, actor - António Silva, assistente de câmara - Angela Cerveira, directora de produção - Armanda Carvalho, directora de som - Artur Pinheiro, production designer - Beatriz Batarda, actriz - Bruno de Almeida, realizador - Bruno Corte-Real, assistente de realizador e chefe de produção - Carla Quaresma, figurinista e chefe de guarda-roupa - Carlos Almeida, técnico de efeitos visuais - Carlos Conceição, realizador - Carlos Soares, figurinista - Carloto Cotta, actor - Carolina Sacramento, assistente de arte - Catarina Alves, produção de cinema - Catarina Alves Costa, realizadora - Catarina Campos, estudante de cinema - Catarina Mourão, realizadora - Catarina Vasconcelos, realizadora - Catarina de Sousa, realizadora e produtora - Catarina Ruivo, realizadora - Caterina Cucinotta, figurinista - César Pedro, realizador - Cíntia Gil, directora de festival - Cláudia Varejão, realizadora - Cristóvão Lopes, actor - Daniela Seidenstricker, produção - Daniel Ribas, professor e programador - Dario Oliveira, director de festival - David Pinheiro Vicente, realizador - Diana Cipriano, programadora - Diogo Bernardes, produção - Diogo Costa Amarante, realizador - Diogo Pereira, realizador - Diogo Varela Silva - realizador e produtor - Duarte Coimbra, realizador - Duarte Nery, realizador, assistente de realização e montador - Edgar Morais, actor e realizador - Ermelinda Santos, Location Manager / chefe adjunta - Eduardo Brito, argumentista e realizador - Eva Ângelo, realizadora - Fátima Ribeiro, realizador e argumentista - Fernando Galrito, realizador, professor e diretor artístico - Frederico Serra, produtor - Filipa César, realizadora - Filipa Reis, realizadora - Filipa Henriques, distribuição - Filipe Araújo, realizador - Flávio Gonçalves, realizador - Flor Hernández, figurinista - Francisco Botelho, realizador - Francisco Carvalho, realizador - Francisco Nascimento, actor e realizador - Francisco Valente, realizador e programador - Frederico Lobo, director de fotografia e realizador - Frederico Mesquita, realizador e assistente de realização - Gabriel Abrantes, realizador - Gabriela Sequeira Assunção, secretária de produção - Gabriela Damasceno. Técnica de som - Glenda Balucani, coordenadora das actividades de indústria - Gonçalo Branco, argumentista - Guilherme de Carvalho, assistente de imagem - Guiliane Maciel, realizadora - Henrique Varanda, estudante de cinema - Hugo Leitão, engenheiro de som - Humberto Santana, autor e produtor de cinema de animação - Ico Costa, realizador - Inês Oliveira, realizadora - Isabel Abreu, actriz - Isabel Machado, produtora - Isabel Ruth, actriz - Ivo M. Ferreira, realizador - Jaqueline Cardoso, aderecista - Jeanne Waltz, realizadora - Joana Bértholo, escritora e dramaturga - Joana Bravo, directora de produção - Joana Cunha Ferreira, realizadora e directora de produção - Joana Manuel, actriz - Joana Pimenta, realizadora e professora - Joana Ribeiro, actriz - Joana Sousa Dias, produtora - Joana Torgal, realizadora - João Botelho, realizador - João Dias, realizador e montador - João Nicolau, realizador - João Ribeiro, director de fotografia - João Salaviza, realizador - João Torres, director de arte - João Viana, realizador e produtor - João Vladimiro, realizador - José Loureiro, assistente de maquinista - José Miguel Ribeiro, realizador e produtor - José Nascimento, realizador - José Oliveira, realizador - José Pedroso, assistente de câmara - José Vieira, realizador - João Mário Grilo, realizador - João Pedro Rodrigues, realizador - João Pinhão, assistente de realização - João Rosas, realizador - João Rui Guerra da Mata, realizador e diretor de arte - João Salaviza, realizador - Joaquim Sapinho, realizador - Jonas César, produtor de cinema de animação - Jorge António, realizador e produtor - Jorge Cramez, realizador e anotador - Jorge Jácome, realizador - Jorge Silva Melo, realizador - Júlio Alves, realizador - Júlio Pereira, director de som - Laura Carreira, realizadora - Leonardo Mouramateus, realizador - Leonor Noivo, realizadora e produtora - Leonor Teles, realizadora - Luca Alverdi, montador, produtor e autor - Luciana Fina, realizadora - Luisa Homem, realizadora - Luís Magina, assistente e chefe de produção - Luís da Mata Almeida, realizador e produtor - Luís Alves de Matos, realizador - Luís Fonseca, cineasta e professor - Luís Marchante, aderecista de cena - Luís Motrena, director de som - Luís Palito, argumentista - Luís Tavares, produção - Madalena Fragoso, realizadora - Manuel António Ribeiro Ramos, chefe maquinista - Manuel Raga, realizador - Manuel Loubao, técnico de cenografia e empresário - Manuel Mozos, realizador - Manuela Sousa, aderecista - Marcelo Pereira, realizador - Marco Martins, realizador - Marco Leão, realizador - Marcos Badalo, produtor - Margarida Cardoso, realizadora - Margarida Gil, realizadora - Margarida Leitão, realizadora - Margarida Moz, programadora - Maria João Machado, produtora e programadora - Maria João Mayer, produtora - Maria José Branco, direcção de arte - Maria Inês Gonçalves, produção - Mariana Gaivão, realizadora - Marianne Harlé, realizadora - Mário Barroso, realizador - Mário Fernandes, programador - Marta Mateus, realizadora - Marta Soares, realizadores - Maureen Fazendeiro, realizadora - Mia Tomé, actriz - Mitó Mendes, actriz e autora - Miguel Clara Vasconcelos, realizador e argumentista - Miguel Dias, director de festival - Miguel Gaspar, técnico audiovisual - Miguel Gomes, realizador - Miguel de Jesus, realizador - Miguel Manso, poeta - Miguel Moraes Cabral, diretor de som e realizador - Miguel Perdigão, director de produção - Miguel Ribeiro, director de festival - Miguel Valverde, programador e director de festival - Mónica Lima, realizadora - Mónica Martins Nunes, realizadora - Mónica Mota, chefe de produção - Nádia Henriques, directora de arte - Nathalie Mansoux, realizadora - Nídia Roque, actriz - Nuno Amorim, realizador - Nuno Franco, decorador - Nuno Lisboa, programador - Nuno Lopes, actor - Nuno Viana, produção - Paolo Marinou-Blanco, realizador e argumentista - Paulo Abreu, realizador - Paulo Branco, produtor - Paulo Carneiro, realizador - Paulo Cunha, professor - Paulo Menezes, director de fotografia - Paulo MilHomens, montador - Paulo Pinto, actor - Patrícia Dória, figurinista - Patrícia Neves Gomes, produtora e realizadora - Patrícia Saramago, montadora - Patrick Mendes, realizador - Pedro Costa, realizador - Pedro Cabeleira, realizador - Pedro Chaves, realizador - Pedro Fernandes Duarte, produtor - Pedro Fialho Jacob, Produção/Location Manager - Pedro Filipe Marques, realizador - Pedro Madeira, assistente de realização - Pedro Peralta, realizador - Pedro Pinho, realizador - Pierre-Marie Goulet, realizador - Raquel da Silva, produção - Raquel Gonçalves Cardoso, director de som - Rafael Morais, actor - Raquel Rolim Batista, produtora - Raquel Freire, realizadora - Raquel Schefer, investigadora, realizadora e programadora - Raquel da Silva, produção e casting - Renata Sancho, montadora, produtora e realizadora - Ricardo Ceitil, engenheiro de som - Ricardo Simões, assistente de imagem - Ricardo Lameiras, assistente de imagem - Ricardo Leal, director de som - Ricardo Reynaud, assistente de plateau - Rita Azevedo Gomes, realizadora - Rita Benis, argumentista - Rita Pestana, montadora - Rodrigo Areias, realizador e produtor - Rodrigo Dâmaso, director de produção - Rodrigo Dray, chefe electricista - Rodrigo Lacerda, antropólogo e realizador - Rogério Samora, actor - Romeu Runa, actor - Rossana Torres, realizadora - Rudolfo Pimenta, realizador - Rui Galveias, músico e Coordenador do CENA-STE - Rui Macedo, assistente de realização - Rui Poças, diretor de fotografia - Rudolfo Pimenta, realizador - Salomé Lamas, realizadora - Sebastião Varela, realizador - Salette Ramalho, promoção internacional e distribuição - Sérgio Tréfaut, realizador - Sandra Serrão, directora de produção - Sofia Bost, realizadora - Sofia Marques, actriz e realizadora - Susana Borges, actriz - Susana Silva Lamarão, produtora - Susana Santos Rodrigues, programadora - Susana Sousa Dias, realizadora - Telmo Churro, montador e argumentista - Teresa Garcia, realizadora - Teresa Madruga, actriz - Teresa Sousa, figurinista - Teresa Villaverde, realizadora - Tiago Afonso, professor e realizador - Tiago Augusto, montador - Tiago Guedes, realizador - Tiago Hespanha, realizador - Tiago Siopa, realizador - Tomás Baltazar, montador - Tomás Paula Marques, cineasta - Vasco Pimentel, director de Som - Vanessa de Oliveira, produção - Vanessa Trancoso, produtora - Vera Midães, props master, aderecista e directora de arte - Victória Guerra, actriz - Victor Carvalho, montador - Vitor Gonçalves, realizador - Xavier Ovídio, assistente de produção