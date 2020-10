Nova proposta de lei entre a “morte do cinema português” e “uma oportunidade histórica”

A discussão e votação no Parlamento, na próxima terça-feira, da proposta de lei PL 44/XIV, que transporá para a legislação portuguesa a directiva europeia que regulamenta a actividade dos operadores de televisão e outras plataformas, como as de streaming, será tudo menos pacífica no meio cinematográfico português. Disso dá conta a publicação, este domingo, de três cartas abertas. Duas criticam duramente uma proposta que, acusam, levará ao esvaziamento do Instituto Português do Cinema e Audiovisual (ICA) perante os interesses de grandes grupos económicos. A terceira defende que, com a aprovação da lei, se abrem portas para uma dinamização e diversificação das fontes de receita do sector.

