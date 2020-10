Covid-19: mais cinco mortes e 1646 casos de infecção – o maior aumento diário de sempre

Portugal registou neste sábado o maior aumento diário de casos desde o início da pandemia: são 1646 infecções, um valor que ultrapassa a contagem de 10 de Abril, em que foram identificados 1516 casos. O aumento de 1,96% eleva o total de casos no país para 85.574. O número de vítimas mortais subiu para 2067, com cinco mortes nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado dá conta mais 639 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações para 52.803. Depois das 647 recuperações notificadas na sexta-feira, é a primeira vez desde o início do surto em que há mais de 600 novos recuperados em dois dias consecutivos.

Excluindo estes casos e os óbitos, há 30.704 casos activos em Portugal, mais 1002 do que no dia anterior, sendo assim o terceiro dia em que se verifica um aumento diário acima do milhar, depois de 1462 a 10 de Abril e 1015 a 31 de Março. Há 56 dias consecutivos que se verifica um aumento do número de pessoas ainda infectadas em Portugal, uma sequência apenas superada pelos primeiros 70 dias com casos em Portugal, entre 3 de Março e 11 de Maio.

Há 831 pessoas internadas (mais 20 nas últimas 24 horas), das quais 122 estão nos cuidados intensivos (menos três do que na sexta-feira).

A maior parte das infecções detectadas nas últimas 24 horas foi detectada na região Norte (55,9%), com mais 920 infecções. Na região de Lisboa e Vale do Tejo, foram identificados mais 546 casos (33,17%). Juntas, estas duas regiões somam 89% dos casos registados este sábado (1466). Nos últimos dois dias também tinham sido registados mais casos a Norte: no dia 8 de Outubro, eram 642 no Norte e 482 em Lisboa e Vale do Tejo; a 9 de Outubro, foram 689 casos no Norte e 559 na região de Lisboa.

No total, a região Norte registou 31.720 casos de infecção (e 910 mortes) e Lisboa e Vale do Tejo tem um total de 42.812 casos (e 824 mortes). Cada uma destas regiões contabilizou duas mortes neste sábado, sendo que a outra aconteceu no Algarve, que também reportou oito novos casos (total de 21 mortes e 1931 casos).

A região Centro somou mais 155 casos (total de 6913 casos e 272 mortes) e o Alentejo teve oito nas últimas 24 horas (1623 caos e 25 mortes), de acordo com o boletim. Foram ainda identificados sete novos casos na Madeira (279 casos, sem mortes) e dois nos Açores (296 casos e 15 mortes).