Serviço ferroviário entre Portugal e Espanha nunca foi tão fraco

Entre Portugal e Espanha só há um comboio diário entre o Porto e Vigo e uma velha automotora que faz um serviço regional entre o Entroncamento e Badajoz. Nunca na história do caminho-de-ferro os dois países estiveram tão desligados nas relações internacionais. ​Os comboios de prestígio desapareceram. O centenário Sud Expresso, que desde 1886 liga França a Portugal servindo no seu percursos várias cidades espanholas, e o Lusitânia Expresso, que viaja entre Lisboa e Madrid desde 1943, foram suspensos desde Março devido à pandemia, mas não voltaram aos carris com o desconfinamento.

