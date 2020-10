PCP diz que “não há qualquer medida” acertada com o Governo para OE

O dia 12 aproxima-se e no PCP não se nota um optimismo idêntico ao que o Governo manifesta sobre o Orçamento do Estado que entra na segunda-feira na Assembleia da República. Questionado pelo PÚBLICO, o líder parlamentar comunista garante que não trocou com o executivo listas de medidas ou propostas acertadas entre ambos. Há documentos a circular sim, desde Junho, mas apenas com informações estatísticas necessárias para elaborar propostas ou com clarificações de questões abordadas nas reuniões –nada de medidas inscritas ou para inscrever no documento. As conversas deverão continuar ainda durante o fim-de-semana.

Continuar a ler