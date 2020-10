Catarina Martins desvaloriza compensação ao fim de 120 dias e lembra “constitucionalidade duvidosa”

O Governo propôs ao Bloco de Esquerda a criação de uma compensação para os trabalhadores despedidos quando foram ultrapassados os 120 dias de experiência, mas Catarina Martins não está convencida e lembra que o alargamento do período experimental aprovado há cerca de um ano com a ajuda da direita tem “constitucionalidade duvidosa”.

O PÚBLICO noticiou este sábado que o Governo continua intransigente e não aceita reduzir de 180 para 90 dias o período experimental na contratação de jovens e de desempregados de longa duração, mas que numa tentativa de se aproximar das exigências dos partidos à sua esquerda propõe a criação desta compensação, de dois dias de salário por cada mês de trabalho, a partir dos 120 dias.

Em Matosinhos, no âmbito de uma visita a uma fábrica, a líder do Bloco de Esquerda, que tem posto as questões laborais no centro das negociações do Orçamento do Estado para 2021, afirmou que “trabalhar todos os anos e sempre com períodos experimentais sem acesso ao subsídio de desemprego seguramente não é compensado por se poder ter ao fim de quatro meses 20 euros de compensação de despedimento”.

Catarina Martins afirmou também que “despedir trabalhadores precários em período experimental com compensações de 20 ou 50 euros não resolve problemas de ninguém”.

A líder bloquista aproveitou para lembrar que o alargamento do período experimental está ainda a ser apreciado pelos juízes do Palácio Ratton. “Aliás, o período experimental e a extensão do período experimental está no Tribunal Constitucional. O que é estranho é que o Governo insista numa medida que é de constitucionalidade duvidosa e que se prova, que se provou, tão penalizadora para tantos trabalhadores neste momento pandemia”.

“O período experimental tem de voltar a ser o que era antes - o mais curto de 90 dias, quando estamos a falar depois de contratos sem termo”.

A líder bloquista considerou que este tema faz parte da lista de matérias onde há impasse nas negociações do Orçamento do Estado, a dois dias da entrega, e quando o Governo ainda não reuniu apoio político para que o documento seja viabilizado.