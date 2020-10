A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria: Maria Quê - Aidinha

As Sopa de Pedra abriram o espaço para que cada vez mais surgissem projectos a brincar às polifonias, respeitando os legados, mas com outras heranças e influências. Maria Quê nasce com as canções de embalar e não só. Com o devido tempo, entende-se a verdadeira intimidade destas gravações. Estás ali à frente, olhando, contemplando, é muito mais que um concerto privado, é uma troca. Claro que nuns vídeos isso nota-se mais. Neste, onde o cantar assume sempre qualquer coisa de religioso, isso é evidente.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. E também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos.