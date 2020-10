Quem Pode, Pod: especial saúde mental

Nenhum destes podcasts substitui acompanhamento psicológico ou psiquiátrico — esperamos, aliás, que te convençam a procurar ajuda, se precisares, mas ainda não o tiveres feito.

Psychoterapia é dos podcasts portugueses mais preciosos que surgiram nos últimos meses. É um projecto muito pessoal de Joana Gama, onde ela partilha as suas experiências (de doença mental e outras) com a franqueza do costume. Os episódios saem quando lhe dá vontade, porque não quer que esta espécie de catarse se torne em mais um fardo, e trazem ilustrações deliciosas da Lara Luís.

O episódio em que Joana Gama fala abertamente sobre o dia em que “escolheu ficar” é uma partilha franca sobre os meandros da depressão, a altura em que pensou no suicídio como uma opção e o momento em que “escolheu não escolher”. “A vida pode ser boa”, relembra.

Foi com um ataque de pânico que Tiago Galvão, técnico de som ligado à música e à televisão, se viu mergulhado num universo onde se sentiu às cegas. Há dois anos, decidiu que já não queria guardar as suas batalhas internas só para si. Naturalmente Ansioso começou com conversas entre amigos e conseguiu, em alguns meses, juntar uma comunidade, com entrevistados de todo o país. Fala-se sempre sobre ansiedade e quase sempre sobre outras sombras que avançam quando a saúde mental começa a corroer.

O podcast tem estado suspenso desde Abril, mas do arquivo recupero a entrevista com a apresentadora Carolina Torres, onde ela conta como lidou com transtorno de ansiedade desde criança, e foi o episódio que me tornou uma ouvinte fiel das longas conversas do Tiago (preparem-se para mergulhos com mais de uma hora).

Amanda Ramalho, conhecida no Brasil por ter feito parte do programa de rádio Pânico na Jovem Pan, convive com ansiedade social, depressão e transtorno bipolar desde muito nova. Em Esquizofrenoias, fala sobre “desgraçamentos” mentais num tom leve, sem deixar fugir a piada mas ouvindo em profundidade médicos e pessoas que enfrentam doenças mentais sobre as suas experiências e caminhos possíveis.

Em Setembro, mês de prevenção do suicídio, Amanda dedicou três episódios à campanha Setembro Amarelo. Partilho aqui o primeiro — onde se partilham histórias de depressão, os momentos em que o desânimo com a vida ocupa o corpo e a mente, os factores de superação —, que pode ajudar a identificar alguns sinais de risco de suicídio em amigos que precisem de apoio.

Há alguma coisa engraçada na depressão? Talvez, mas primeiro é preciso reconhecer o seu impacto. Em The Hilarious World of Depression, John Moe conversa com artistas, quase sempre comediantes, sobre as suas experiências de depressão. Ao contrário do que ainda acontece em outros contextos, as pessoas convidadas falam sobre as suas experiências sem ressalvas, sem preocupação em parecer bem, dourar a pílula ou pedir desculpa por algo. Talvez por isso seja tão reconfortante para quem se revê nalgumas histórias.

Neste episódio publicado em Maio — diferente das habituais entrevistas —, vários ouvintes falam sobre os filmes em que sentiram que as personagens com depressão estavam representadas de forma semelhante às suas experiências.

É importante olharmos com cuidado para a doença mental, mas também para a saúde mental. Sabemos algumas coisas que funcionam para tornar os dias melhores: dormir bem, comer de forma saudável, fazer exercício físico, respirar fundo. Precisas de inspiração para manter estas rotinas? Nesta pandemia, uma das minhas grandes companhias foi Life Kit, um programa da NPR que dá “uma pequena ajuda para sermos humanos”. Não é especificamente sobre saúde mental, mas os episódios trazem dicas para lidar com fricções quotidianas que, em quadros mais vulneráveis, correm o risco de escalar.

Há também uma newsletter com os temas da semana e dicas de outros conteúdos, que recomendo vivamente.

